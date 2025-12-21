Assim como na fase de grupos, o Perugia levou a melhor sobre o Osaka neste domingo (21). Dessa vez, no entanto, a decisão tinha em disputa o título do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei – que terminou com vitória italiana por 3 sets a 0. Com parciais de 25/20, 25/21 e 29/27, o jogo marca o fim do torneio internacional em Belém, no Pará.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Antes da final, a disputa pelo terceiro lugar teve como um dos protagonistas o Campinas. Para a tristeza dos fãs brasileiros, a equipe paulista foi superada pelo Zawiercie por 3 sets a 0. ➡️ Veja como foi a partida.

Como foi o jogo?

O primeiro set começou com ponto inicial do Osaka, mas o Perugia rapidamente tomou o controle das ações. Com um sistema defensivo sólido e bloqueios eficientes, os italianos abriram vantagem ainda na metade da parcial. Mesmo com uma breve reação do time japonês, o Perugia manteve a consistência, chegou ao set point com folga e fechou em 25 a 20, após erro de saque do adversário.

continua após a publicidade

A segunda parcial teve início mais equilibrado, com empate em 6 a 6, mas novamente o Perugia passou a dominar o jogo. O Osaka voltou a cometer erros, especialmente no saque, o que facilitou a construção da vantagem italiana. Com maior regularidade ofensiva, o Perugia administrou o placar e venceu o set por 25 a 21.

O terceiro set foi o mais disputado da final. O Osaka conseguiu impor seu ritmo, abriu vantagem e chegou a ter set points a favor. No entanto, o Perugia mostrou poder de reação impressionante na reta final. A equipe italiana buscou o empate em 24 a 24 e levou a disputa para os pontos extras. Com novas falhas do adversário e com ataques decisivos, o Perugia virou o placar e fechou a parcial em 29 a 27, consagrando-se tricampeão mundial.

continua após a publicidade

Semifinal foi marcada por tranquilidade

O Osaka atropelou o Zawiercie sem dificuldades. A partida terminou em menos de duas horas, no placar de 3 sets a 0, com parciais 25/15, 25/23 e 25/16. O maior pontuador da partida foi o cubano Miguel López, que defende a equipe asiática, com 13 acertos, seguido pelo oposto Yuji Nishida, com onze. Assim, a equipe chegar descansada para enfrentar os italianos.

➡️Osaka atropela equipe polonesa e avança para sua 1° final no Mundial

O Perugia, por sua vez, eliminou a última equipe brasileira do Mundial de Clubes: o Campinas. A partida também foi rápida e os italianos liquidaram por 3 sets a 0, com parciais 25/15, 25/16 e 25/21. Em destaque, o ponteiro Ben Tara foi o maior pontuador da partida com 16 acertos, seguido pelo central Loser, com 11. O levantador Giannelli foi fundamental para manter a equipe unida e assumiu a responsabilidade nos momentos de maior dificuldade.

Campinas e Perugia durante semifinal do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)

✅ Ficha Técnica

Final - Mundial de Clubes

Osaka x Perugia

📆 Data e hora: domingo, 21 de dezembro, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará

👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)