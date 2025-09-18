Bia Haddad terá queda no ranking após derrota em Seul; entenda

A dura eliminação de Bia Haddad Maia, nesta quinta-feira (18), nas oitavas de final do WTA 500 de Seul, custará posições importantes no ranking mundial de simples. Com a derrota para a alemã Ella Seidel, número 105 do mundo e vinda do quali, a brasileira soma apenas 60 pontos por ter avançado uma rodada e deve cair para a 40ª posição.

➡️Bia Haddad explica mal-estar na estreia em Seul: ‘Mix de sensações’

Ainda nesta quinta-feira (18), a tenista número 1 do Brasil volta à quadra na capital da Coreia do Sul, desta vez pela chave de duplas, ao lado da alemã Laura Siegmund. A parceria enfrenta a dupla formada pela mexicana Giuliana Olmos e a indonésia Aldila Sutjiadi. Vivendo uma temporada difícil, Bia Haddad deixou a quadra chorando, bastante abalada.

Brasileira precisou de atendimento médico nos dois jogos em Seul (Foto: Reprodução)

Bia Haddad demonstrou desgaste físico em Seul

Bia Haddad enfrentou uma maratona para competir no WTA de Seul, confirmando sua participação às vésperas do torneio. Logo após uma eliminação frustrante nas quartas de final do SP Open, na capital paulista, na última sexta-feira (12), ela encarou a longa viagem até a Coreia do Sul, onde entrou na competição com o status de atual campeã e cabeça de chave número 6.

Na estreia do WTA 500, com vitória sobre a anfitriã Dayeon Back, Bia deu um susto nos torcedores durante o final do segundo set, quando o jogo foi paralisado para que ela recebesse atendimento médico. A brasileira apresentou sintomas como tremores e dificuldade para respirar.

— Foi um mix de sensações: jet lag, umidade, bola diferente… Consegui fazer apenas um bate bola rápido em quadra coberta e fui para o jogo. Na hora me assustei, tive um momento ruim, mas depois consegui me acalmar e seguir adiante - explicou, após a partida.

Nesta quinta-feira (18), durante o confronto com Ella Seidel, o cenário se repetiu. Novamente, Bia Haddad recebeu atendimento médico em quadra durante o último set mas, desta vez, o problema parecia ser na região do joelho direito, que foi enfaixado. A partida, válida pelas oitavas de final do torneio, teve duração de 3h28min.

