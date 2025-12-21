Rayssa Leal se emociona com título do Corinthians na Copa do Brasil
Fadinha celebrou a vitória do Timão sobre o Vasco por 2 a 1 neste domingo (21)
Nem só do esporte das manobras vive a "Fadinha", Rayssa Leal também gosta de acompanhar futebol e é corintiana fanática – o que sempre fez questão de compartilhar nas redes sociais. Após as históricas conquistas da brasileira no skate, o ano de 2025 terminou ainda com o título do Corinthians na Copa do Brasil para a alegria da jovem atleta.
Como não viajou ao Rio de Janeiro para a decisão contra o Vasco, Rayssa acompanhou a jogo de casa como milhões de torcedores ao redor do Brasil. Assim como todo corintiano, a skatista celebrou e se emocionou com a vitória do Corinthians. Ela, então, aproveitou para comemorar o momento com os seus seguidores no Instagram.
Fadinha enfim supera "ferida" de 2022
Aos 14 anos, Rayssa se preparava para disputar o Super Crown, no Rio de Janeiro, quando se abriu sobre uma decepção do mês anterior. Em entrevista ao Lance!, a skatista lamentou a derrota do Corinthians na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Na ocasião, o clube carioca derrotou o Timão nos pênaltis após empate no tempo regular.
— Nossa, eu chorei demais no jogo do Corinthians e Flamengo. Pois é, a gente perdeu — confessou "Fadinha".
Dessa vez, no entanto, o resultado final foi outro, e a brasileira terminou com apenas lágrimas de felicidade. Quatro vezes Rayssa Leal, quatro vezes Corinthians na Copa do Brasil. Agora com 17 anos, aproveitou as redes sociais para comemorar o título do seu time de coração.
Na noite deste domingo (21), o Corinthians brilhou em campo contra o Vasco pela conquista da Copa do Brasil de 2025. Eficiente nos contragolpes e contando com a frieza de sua dupla de ataque, o time paulista bateu o Vasco por 2 a 1 e fez quatro mil corintianos festejaram diante de 63 mil vascaínos no Maracanã. Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols do título. ➡️ Veja como foi o jogo de título do Corinthians
