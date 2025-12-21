menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Rayssa Leal se emociona com título do Corinthians na Copa do Brasil

Fadinha celebrou a vitória do Timão sobre o Vasco por 2 a 1 neste domingo (21)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/12/2025
22:36
Rayssa Leal é tetracampeã do Super Crown (Foto: Pablo Vaz)
imagem cameraRayssa Leal é tetracampeã do Super Crown (Foto: Pablo Vaz)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nem só do esporte das manobras vive a "Fadinha", Rayssa Leal também gosta de acompanhar futebol e é corintiana fanática – o que sempre fez questão de compartilhar nas redes sociais. Após as históricas conquistas da brasileira no skate, o ano de 2025 terminou ainda com o título do Corinthians na Copa do Brasil para a alegria da jovem atleta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como não viajou ao Rio de Janeiro para a decisão contra o Vasco, Rayssa acompanhou a jogo de casa como milhões de torcedores ao redor do Brasil. Assim como todo corintiano, a skatista celebrou e se emocionou com a vitória do Corinthians. Ela, então, aproveitou para comemorar o momento com os seus seguidores no Instagram.

Rayssa Leal celebra título do Corinthians na Copa do Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)
Rayssa Leal celebra título do Corinthians na Copa do Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Comentarista da CazéTV celebra título do Corinthians em final do Mundial de vôlei

Fadinha enfim supera "ferida" de 2022

Aos 14 anos, Rayssa se preparava para disputar o Super Crown, no Rio de Janeiro, quando se abriu sobre uma decepção do mês anterior. Em entrevista ao Lance!, a skatista lamentou a derrota do Corinthians na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Na ocasião, o clube carioca derrotou o Timão nos pênaltis após empate no tempo regular.

continua após a publicidade

— Nossa, eu chorei demais no jogo do Corinthians e Flamengo. Pois é, a gente perdeu — confessou "Fadinha". 

Dessa vez, no entanto, o resultado final foi outro, e a brasileira terminou com apenas lágrimas de felicidade. Quatro vezes Rayssa Leal, quatro vezes Corinthians na Copa do Brasil. Agora com 17 anos, aproveitou as redes sociais para comemorar o título do seu time de coração.

Na noite deste domingo (21), o Corinthians brilhou em campo contra o Vasco pela conquista da Copa do Brasil de 2025. Eficiente nos contragolpes e contando com a frieza de sua dupla de ataque, o time paulista bateu o Vasco por 2 a 1 e fez quatro mil corintianos festejaram diante de 63 mil vascaínos no Maracanã. Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols do título. ➡️ Veja como foi o jogo de título do Corinthians

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias