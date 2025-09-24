Aos 19 anos, rival de Calderano atinge marca histórica; entenda

Numa modalidade dominada por asiáticos, especialmente chineses, o brasileiro Hugo Calderano, aos 29 anos, e o prodígio francês Felix Lebrun, de apenas 19, estão entre os 'estrangeiros' no top 10 do WTT. O mesatenista da França, aliás, apesar da pouca idade, acaba de chegar à 100ª semana nessa seleta lista. Os dois têm presença garantida no China Smash, que começa domingo, no Shougang Park, em Pequim.



Número 7 do mundo e duas vezes medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris, em 2024, Lebrun tenta, na cidade chinesa, o primeiro título de um dos quatro mais importantes torneios do circuito mundial. Ano passado, o francês triunfou no WTT Championships de Montpellier.



O mesatenista da França busca seguir os passos de outra estrela europeia, o anfitrião Truls Moregard, que derrotou, na final do Europe Smash da Suécia, em Malmö, no início do mês, ninguém menos do que o líder do ranking, o chinês Lin Shidong (vídeo abaixo). Aos 23 anos, o atleta sueco é o número 5 do mundo. Em 2024, o sueco foi o algoz de Calderano nas semifinais olímpicas de Paris.

Alemão é conhecido de Calderano

Além de Moregard e Lebrun, há mais dois europeus no top 5: o alemão Benedikt Duda (8º) e o esloveno Darko Jorgic (10º).

De agosto para cá, o mesatenista alemão cruzou o caminho de Hugo Calderano duas vezes. Na final do WTT de Foz do Iguaçu, Calderano levou a melhor, no início de agosto, enquanto Duda deu o troco nas quartas de final do Europe Smash de Malmö, na Suécia, no mês seguinte.

Vivendo o melhor ano da carreira, Calderano, em abril, conquistou a Copa do Mundo, tornando-se o primeiro do continente a alcançar tal feito, derrotando, na final, ninguém menos do que Shidong, número 1 do mundo. No mês seguinte, foi vice do Mundial, quando só foi superado por Wang Chuqin, vice-líder do ranking e também atleta da China. No último dia 15, o brasileiro perdeu para o mesmo rival a final do WTT de Macau.

