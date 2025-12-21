Victor Amorim é campeão da AMG Cup de automobilismo

O piloto paulista Víctor Amorim conquistou neste domingo (21) o título de campeão da AMG Cup, na categoria A45-Pro, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Apesar de ficar com a segunda colocação na corrida, o piloto conquistou o título da temporada 2025 com mais de 120 pontos à frente do segundo colocado, Marcelo Nunes, que foi o vencedor da etapa paulista. É o primeiro título de Víctor Amorim na AMG Cup.

Piloto perde a primeira colocação após entrada do safety car

A corrida teve a liderança de Víctor Amorim, que largou na pole position, até a penúltima volta. Por causa de um acidente, o safety car foi acionado. Na volta, atrapalhado pelos retardatários, o piloto paulista acabou perdendo a liderança para Marcelo Nunes. Em suas redes sociais, o atleta comemorou a inédita conquista.

- Foram curvas feitas no fio da navalha. Decisões tomadas em alta velocidade e a cabeça firme quando tudo exigia mais. Hoje a AMG Cup 2025 tem um campeão - escreveu o piloto.

A AMG Cup é um torneio de automobilismo disputado em 2025 em nove corridas. A única etapa que aconteceu fora da cidade de São Paulo foi em Goiânia, em setembro deste ano. Os carros usados na competição são da marca Mercedes-Benz, divididos nas categorias GT-4, A45-Sport e A45-Pro.

Víctor Amorim liderou a prova até a penúltima volta (Foto: Divulgação)

Víctor Amorim faz parte do projeto Lance! Educação

O campeão de 2025 da categoria A45-Pro da AMG Cup, Víctor Amorim, é um dos atletas que fazem parte do projeto Lance! Educação. Em parceria com o Grupo Mola, trata-se de uma joint venture voltada para ampliar o alcance do legado esportivo de atletas por meio de treinamentos, educação digital e programas corporativos. A iniciativa marca a entrada do Lance! no setor de edtechs. Alan Ruschel, Nenê, Bruno Fontes, Diego Ribas, Gustavo Borges e Marcos Rocha são outros nomes que estão no portfólio do Lance! Educação.

O lançamento oficial da empresa aconteceu em novembro deste ano, durante a edição especial do Lance! Talks, realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A proposta é transformar experiências de atletas e ex-atletas em conhecimento aplicado a empresas, com oferta inicial de palestras e treinamentos corporativos personalizados. Numa segunda fase serão oferecidos cursos online.

O projeto funciona de forma consultiva. Após diagnóstico sobre a demanda das empresas haverá uma curadoria de atletas para garantir alinhamento entre conteúdo e objetivos. Cada participação é desenvolvida conjuntamente por cliente, esportista e equipe metodológica. A empresa já conta com um portfólio de mais de 300 atletas listados e a expectativa é encerrar 2025 com cinco atletas exclusivos e 20 empresas parceiras.

