Quanto custa o UFC, principal organização de MMA do mundo?
A resposta veio diretamente de Kayla Harrison, a atual campeã dos galos no UFC
Se um dia o Ultimate Fighting Championship enfrentou problemas financeiros, agora, esse não parece mais ser o caso. As últimas décadas ficaram marcadas pela explosiva ascensão no mundo das lutas do UFC, que se tornou a principal organização de MMA. Mas, afinal, quanto será que vale a empresa liderada por Dana White?
A resposta veio diretamente da atual campeã dos galos, a norte-americana Kayla Harrison. Durante entrevista ao "The Ariel Helwani Show", a lutadora compartilhou um momento divertido em que viveu com Dana e Donald Trump. Na ocasião, eles discutiam o valor do UFC nos dias atuais.
— Em certo momento, o Trump estava tipo: "Eu lembro quando você vendeu a organização por 4 bilhões", ou algo do tipo. Enfim, eles (Dana e Trump) estavam falando sobre os seus bilhões de dólares. Aí o Trump perguntou: "Quanto você acha que (o UFC) vale agora?" E Dana respondeu: "Provavelmente algo em torno de 23 bilhões". Ele estimou algo próximo de 23 bilhões. Eu até brinquei com um "é ótimo saber disso antes de eu negociar", e o Trump achou isso hilário (risos) — contou Harrison.
A relação entre Dana White e Donald Trump não é surpresa para os fãs do UFC. O político tem uma grande relação com o presidente do UFC, que foi uma das peças-chave da reeleição de Trump em 2024.
Os parceiros se conheceram em 2001, quando o UFC passava por grandes problemas financeiros, sem conseguir arcar com os custos dos shows. Ao ver essa situação, Trump ajudou a empresa e abriu as portas de seus hotéis em Las Vegas para as realizações dos eventos. Desde então, Dana sempre mostrou lealdade ao empresário.
UFC se prepara para "nova era" em 2026
As transmissões do UFC no Brasil sofrerão mudanças significativas a partir da temporada de 2026. Nesta terça-feira (28), o Ultimate confirmou o encerramento da plataforma de Fight Pass na América Latina, o que inclui todo o território brasileiro. Esta parceria amplia um acordo anterior firmado entre as duas empresas em agosto deste ano, que já havia garantido exclusividade na transmissão nos Estados Unidos para o próximo ano.
Esse novo acordo, que será válido por sete anos, não representa uma melhora apenas para os fãs, mas, sim, para a organização. Para garantir os direitos de transmissão, a plataforma de streaming desembolsou um valor de 7,7 bilhões de dólares (R$ 42,6 bilhões, na cotação atual).
Em relação aos novos eventos, o UFC já anunciou algumas lutas importantes para o primeiro trimestre de 2026. O primeiro card da "nova era" fica por conta do retorno da brasileira Amanda Nunes, que encara Kayla Harrison, e da disputa entre Justin Gaethje e Paddy Pimblett no dia 24 de janeiro, no UFC 324, em Las Vegas.
