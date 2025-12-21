Quanto custa o UFC, principal organização de MMA do mundo?

Se um dia o Ultimate Fighting Championship enfrentou problemas financeiros, agora, esse não parece mais ser o caso. As últimas décadas ficaram marcadas pela explosiva ascensão no mundo das lutas do UFC, que se tornou a principal organização de MMA. Mas, afinal, quanto será que vale a empresa liderada por Dana White?

A resposta veio diretamente da atual campeã dos galos, a norte-americana Kayla Harrison. Durante entrevista ao "The Ariel Helwani Show", a lutadora compartilhou um momento divertido em que viveu com Dana e Donald Trump. Na ocasião, eles discutiam o valor do UFC nos dias atuais.

— Em certo momento, o Trump estava tipo: "Eu lembro quando você vendeu a organização por 4 bilhões", ou algo do tipo. Enfim, eles (Dana e Trump) estavam falando sobre os seus bilhões de dólares. Aí o Trump perguntou: "Quanto você acha que (o UFC) vale agora?" E Dana respondeu: "Provavelmente algo em torno de 23 bilhões". Ele estimou algo próximo de 23 bilhões. Eu até brinquei com um "é ótimo saber disso antes de eu negociar", e o Trump achou isso hilário (risos) — contou Harrison.

A relação entre Dana White e Donald Trump não é surpresa para os fãs do UFC. O político tem uma grande relação com o presidente do UFC, que foi uma das peças-chave da reeleição de Trump em 2024.

Os parceiros se conheceram em 2001, quando o UFC passava por grandes problemas financeiros, sem conseguir arcar com os custos dos shows. Ao ver essa situação, Trump ajudou a empresa e abriu as portas de seus hotéis em Las Vegas para as realizações dos eventos. Desde então, Dana sempre mostrou lealdade ao empresário.

Ao lado de Dana White, Donald Trump assiste à luta no UFC (Foto: Mandel NGAN / AFP)

UFC se prepara para "nova era" em 2026

As transmissões do UFC no Brasil sofrerão mudanças significativas a partir da temporada de 2026. Nesta terça-feira (28), o Ultimate confirmou o encerramento da plataforma de Fight Pass na América Latina, o que inclui todo o território brasileiro. Esta parceria amplia um acordo anterior firmado entre as duas empresas em agosto deste ano, que já havia garantido exclusividade na transmissão nos Estados Unidos para o próximo ano.

Esse novo acordo, que será válido por sete anos, não representa uma melhora apenas para os fãs, mas, sim, para a organização. Para garantir os direitos de transmissão, a plataforma de streaming desembolsou um valor de 7,7 bilhões de dólares (R$ 42,6 bilhões, na cotação atual).

Em relação aos novos eventos, o UFC já anunciou algumas lutas importantes para o primeiro trimestre de 2026. O primeiro card da "nova era" fica por conta do retorno da brasileira Amanda Nunes, que encara Kayla Harrison, e da disputa entre Justin Gaethje e Paddy Pimblett no dia 24 de janeiro, no UFC 324, em Las Vegas.

