Mais Esportes

Vôlei de praia: Duda e Ana Patrícia disputam etapa do Circuito Mundial no Brasil

A dupla foi campeã da última etapa do Circuito Brasileiro

Duda e Ana Patrícia conquistaram o bronze na Alemanha
imagem cameraDuda e Ana Patrícia conquistaram o bronze na etapa da Alemanha (Foto: Volleyball World)
Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 15/09/2025
15:53
  • Matéria
  Matéria

Após o título da sétima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em João Pessoa, no último domingo (15), Duda e Ana Patrícia voltam ao Brasil para a disputa do Elite 16, a principal categoria do circuito internacional da modalidade.

O torneio começa na próxima quarta-feira (17) e vai até dia 21 de setembro, também em João Pessoa, Paraíba.

Nesta temporada do Elite 16, Duda e Ana Patrícia, atuais campeãs olímpicas, conquistaram a medalha de bronze na etapa de Brasília, em abril, e na de Montreal, em agosto.

A dupla brasileira Duda e Ana Patricia vence as canadenses Melissa e Brandie e conquista a medalha de ouro na final olímpica. Foto: Luiza Moraes/COB.
Formato da competição

Até o ano passado, cada etapa do Elite 16 reunia 16 times em cada chave. No entanto, em 2025 o número subiu para 24, aumentando a competitividade. Classificam-se para o campeonato as 16 primeiras duplas do ranking e as outras oito vagas restantes são preenchidas através de um qualificatório.

Na competição, as duplas são divididas em seis grupos com quatro equipes, que jogam entre si. Ao final dos confrontos, os primeiros de cada chave avançam direto para as oitavas, enquanto os segundos e terceiros vão para a repescagem. Os seis melhores completam a fase seguinte.

Após o fim da repescagem, as duplas classificadas completam as oitavas de final. A partir daí, a disputa é em formato de mata-mata até a decisão, que acontece no próximo domingo (21).

Duplas masculinas

No masculino, o Brasil será representado por duplas como Arthur e Adrielson, líderes do ranking nacional, George e Saymon e Evandro e Arthur Lanci. Os brasileiros terão que superar nomes como Anders Mol e Christian Sørum, atuais campeões olímpicos.

Confira a programação da etapa:

  • 17/9 - quarta-feira – qualifying – 8h às 21h
  • 18/9 - quinta-feira – fase de grupos – 9h às 21h
  • 19/9 - sexta-feira – fase de grupos e repescagem – 9h às 21h
  • 20/9 - sábado - oitavas e quartas de final – 9h às 20h
  • 21/9 - domingo – semifinais – 9h às 13h / finais e disputas pelo bronze – 15h às 19h

