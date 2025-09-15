Vôlei de praia: Duda e Ana Patrícia disputam etapa do Circuito Mundial no Brasil
A dupla foi campeã da última etapa do Circuito Brasileiro
Após o título da sétima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em João Pessoa, no último domingo (15), Duda e Ana Patrícia voltam ao Brasil para a disputa do Elite 16, a principal categoria do circuito internacional da modalidade.
O torneio começa na próxima quarta-feira (17) e vai até dia 21 de setembro, também em João Pessoa, Paraíba.
Nesta temporada do Elite 16, Duda e Ana Patrícia, atuais campeãs olímpicas, conquistaram a medalha de bronze na etapa de Brasília, em abril, e na de Montreal, em agosto.
Formato da competição
Até o ano passado, cada etapa do Elite 16 reunia 16 times em cada chave. No entanto, em 2025 o número subiu para 24, aumentando a competitividade. Classificam-se para o campeonato as 16 primeiras duplas do ranking e as outras oito vagas restantes são preenchidas através de um qualificatório.
Na competição, as duplas são divididas em seis grupos com quatro equipes, que jogam entre si. Ao final dos confrontos, os primeiros de cada chave avançam direto para as oitavas, enquanto os segundos e terceiros vão para a repescagem. Os seis melhores completam a fase seguinte.
Após o fim da repescagem, as duplas classificadas completam as oitavas de final. A partir daí, a disputa é em formato de mata-mata até a decisão, que acontece no próximo domingo (21).
Duplas masculinas
No masculino, o Brasil será representado por duplas como Arthur e Adrielson, líderes do ranking nacional, George e Saymon e Evandro e Arthur Lanci. Os brasileiros terão que superar nomes como Anders Mol e Christian Sørum, atuais campeões olímpicos.
Confira a programação da etapa:
- 17/9 - quarta-feira – qualifying – 8h às 21h
- 18/9 - quinta-feira – fase de grupos – 9h às 21h
- 19/9 - sexta-feira – fase de grupos e repescagem – 9h às 21h
- 20/9 - sábado - oitavas e quartas de final – 9h às 20h
- 21/9 - domingo – semifinais – 9h às 13h / finais e disputas pelo bronze – 15h às 19h
