João Fonseca estreia na Laver Cup: Saiba horário e onde assistir

João Fonseca faz sua estreia na Laver Cup nesta sexta-feira (19) às 23h (horário de Brasília). O brasileiro vai enfrentar o italiano Flavio Cobolli, em São Francisco, nos Estados Unidos.

João Fonseca vai debutar na Laver Cup (Divulgação)

O brasileiro terá chance de revanche contra Cobolli

Este será o segundo confronto entre João Fonseca e Flavio Cobolli no circuito. O primeiro encontro aconteceu em junho, no ATP 500 de Halle, com vitória do tenista italiano. Agora, o brasileiro busca a revanche em um evento de grande visibilidade, representando o Time Mundo ao lado de grandes nomes do tênis.

Na ocasião, em uma partida extremamente disputada na grama, o italiano levou a melhor. Fonseca venceu o primeiro set por 7/5, mas Cobolli reagiu e venceu os dois sets seguintes no tie-break, fechando o jogo com parciais de 5/7, 7/6 e 7/6, após quase três horas. O brasileiro busca, agora, a revanche em solo norte-americano.

João Fonseca é o mais novo a ser convocado para a Laver Cup

Roger Federer, um dos idealizadores e embaixadores da Laver Cup, está presente no evento que marcou sua aposentadoria das quadras em 2022. Para o jovem brasileiro, o tenista mais jovem a ser convocado para o torneio em toda a sua história, a oportunidade de estar ao lado de seu ídolo é mais uma página inesquecível em uma temporada de ascensão meteórica.

Agora, na Laver Cup, Fonseca terá a chance de aprender e competir com a elite do tênis mundial. Ele integra o Time Mundo, ao lado de Taylor Fritz (EUA), Alex de Minaur (AUS), Francisco Cerundolo (ARG), Alex Michelsen (EUA) e Reilly Opelka (EUA). A equipe adversária, o Time Europa, contará com Carlos Alcaraz (ESP), Alexander Zverev (ALE), Holger Rune (DIN), Casper Ruud (NOR), Jakub Mensik (CZE) e Flavio Cobolli (ITA).