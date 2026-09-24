Classic ou Open, qual a categoria mais importante do Mr. Olympia?
A competição acontece neste fim de semana
Terá início, nesta sexta-feira (25), o Mr. Olympia 2026. Nesta temporada, a agenda do torneio apresenta uma mudança em relação ao ano passado. As finais das categorias Open Bodybuilding e Classic Physique serão disputadas em dias diferentes.
Com isso, a organização consegue dar maior destaque para as duas categorias que recebem mais atenção atualmente. Mas afinal, qual delas é a mais importante?
História x momento
Principalmente após o domínio de Chris Bumstead, a Classic Physique teve uma explosão de audiência e visibilidade. Também pela ausência de um nome forte na Open, a categoria ganhou bastante relevância nos últimos anos.
Outro fator importante para a ascensão da divisão, que tem Ramon Dino como atual campeão, foram os corpos que se encaixam mais na realidade e não assustam o público leigo. Tanto que o próprio C. Bum tem chamado atenção nas redes sociais ao compartilhar trabalhos em atividades físicas com maior mobilidade.
Entretanto, apesar do crescimento da Classic Physique com Chris Bumstead e Ramon Dino, a categoria de maior prestígio no fisiculturismo e no Mr. Olympia é a Open Bodybuilding.
A força da categoria é a origem da competição. Inicialmente, quando o torneio foi criado por Joe Weider em 1965, havia apenas uma categoria para escolher o corpo mais musculoso entre os homens do mundo. A Classic foi criada apenas em 2016, mas rapidamente ultrapassou a 212 e a Men's Physique em relevância.
Ainda assim, a única categoria que rende o prêmio de Mr. Olympia é justamente a Open Bodybuilding, que conta com atletas mais musculosos, exigindo uma rotina pesada de treinos, dieta e hormonização.
Agenda do Mr. Olympia 2026
Check-in Oficial da Olympia
Quarta-feira, 23/09 — 22:30 (Brasília)
Coletiva de Imprensa da Olympia
Quinta-feira, 24/09 — 16h (Brasília)
Pré-julgamento da Olympia
Sexta-feira, 25/09 — 13:30 (Brasília)
Categorias: 212 Olympia, Classic Physique Olympia, Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Ms. Olympia, Wellness Olympia
Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)
Sexta-feira, 25/09 — 14:00 (Brasília)
Finais da Olympia (Orleans Arena)
Sexta-feira, 25/09 — 22:00 (Brasília) | Pré-show: 21:30
Categorias: Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Wellness Olympia, 212 Olympia, Ms. Olympia, Classic Physique Olympia, pré-julgamento do Mr. Olympia
Pré-julgamento da Olympia
Sábado, 26/09 — 13:30 (Brasília)
Categorias: Men's Physique Olympia, Fitness Olympia, Bikini Olympia, Wheelchair Olympia (Pré-julgamento e Finais), Fit Model Olympia (Pré-julgamento e Finais)
Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)
Sábado, 26/09 — 14:00 (Brasília)
Finais da Olympia (Orleans Arena)
Sábado, 26/09 — 23:00 (Brasília) | Pré-show: 22:30
Categorias: Fitness Olympia, Men's Physique Olympia, Bikini Olympia, Mr. Olympia (Open)
Seminário dos Campeões
Domingo, 27/09 — aproximadamente 15:00 (Brasília)
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