Em preparação para o Mr. Olympia, Ramon Dino atualiza físico

Atual campeão do Mr. Olympia, o brasileiro Ramon Dino vai em busca do bicampeonato este ano. Neste domingo (22), a sete meses da edição 2026 do maior torneio mundial de fisiculturismo, o acreano atualizou a situação de seu físico nas redes sociais pela primeira vez desde o início do ano.

Na legenda do vídeo, Ramon destacou e importância da consistência na preparação e ressaltou o foco no processo, mesmo que seja demorado.

"Atualização pra vocês…⭕️🏆🦖

Para e pensa no poder da constância

Pequenos passos, todos os dias

Demora… mas chega"

Ramon Dino busca o bicampeonato no Mr. Olympia 2026

Ramon Dino se tornou o primeiro brasileiro da história a se tornar campeão do Mr. Olympia, em outubro de 2025. Antes disso, ela já havia conquistado o segundo lugar em duas oportunidades - 2022 e 2023. Neste ano, a competição será realizada entre os dias 25 e 27 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, assim como na edição anterior.

Ramon Dino campeão do Mr. Olympia 2025 na Classic Physique (Foto: Michael Dakena/ Mr. Olympia)

Ano passado, o atleta 'respondeu' aos críticos

De personalidade muito tranquila, Ramon Dino tem fala mansa e prefere não dar muita atenção aos críticos, que marcaram presença nas redes sociais após o revés de 2024. Questionado, em entrevista coletivo após o título do Mr. Olympia, se tem vontade de responder os haters à altura, o atleta manteve a postura calma.

— Dá vontade, mas a melhor forma de responder é fazendo o que a gente fez - disse, apontando para o troféu do Mr, Olympia.

