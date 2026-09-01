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Mr. Olympia 2026: Brasil garante 58 vagas no maior evento de fisiculturismo

Delegação brasileira é a maior da história, com 36 vagas diretas e 22 via ranking

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 11:58
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Ramon Dino foi campeão na categoria Classic do Mr Olympia 2025
Ramon Dino foi campeão na categoria Classic do Mr Olympia 2025. (Foto: Divulgação/Mr Olympia)

O Brasil encerrou o período de classificação para o Mr. Olympia 2026 com 58 atletas confirmados no principal torneio de fisiculturismo do mundo. Dos 58 classificados, 36 conquistaram vaga automática e 22 se classificaram pelo ranking internacional.

A delegação conta com 22 atletas em divisões masculinas e 36 nas femininas do Mr. Olympia 2026. O Brasil terá representantes em 11 das 12 categorias do evento; a Women's Figure é a única sem participante do país.

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Entre os 58 classificados estão os três brasileiros campeões da edição de 2025: Ramon Dino, Natalia Abraham Coelho e Eduarda Bezerra. Dino assegurou presença ao vencer a Classic Physique no Mr. Olympia 2025, conquistando um título inédito nessa divisão. Natalia se tornou bicampeã na Women's Physique, e Duda manteve o domínio brasileiro na Wellness. Os três se beneficiaram da regra que garante classificação automática ao top-3 de cada categoria na edição anterior.

Brasileiros classificados para o Mr. Olympia 2026

Homens
Open

  1. Leandro Peres; vencedor do Arnold Classic Brasil (2026)

Classic Physique

  1. Ramon Dino; campeão do Mr. Olympia 2025
  2. Fabio Junio; campeão do Rio Pro (2025) e do FitPira (2025)
  3. Livingstone Livinho; campeão do Arnold South America (2026) e do Musclecontest Brazil (2026)
  4. Gabriel Zancanelli; campeão do Atlanta Pro (2026) e do Texas Pro (2026)
  5. Cezar Falcão; via ranking
  6. Jhone Jhoninho; via ranking
  7. Manuel Angelo; via ranking
  8. Matheus Menegate; via ranking

Men's Physique

  1. Edvan Palmeira; vencedor do Fit Pira (2025) e do Huanji China Pro (2025)
  2. Vitor Chaves; vencedor do Arnold Classic UK (2026) e do Memphis Pro (2026)
  3. Emerson Costa; via ranking
  4. Dilson Espíndola; via ranking
  5. Diogo Basaglia; via ranking
  6. Kaique Santos; via ranking
  7. Vinicius Mateus Lima; via ranking
  8. Guilherme Gualberto; via ranking

212

  • Lucas Garcia; top-3 do Mr. Olympia 2025
  • Felipe Moraes; vencedor do Mr. Olympia Brasil (2025)
  • Vitor Porto; vencedor do South Florida Pro (2026)
  • Andrey Pereira; vencedor do Sur Pro Cup Argentina (2026)

Wheelchair

  1. Gorila Albino; vencedor do Arnold Classic Brasil (2026)

Mulheres
Wellness

  1. Eduarda Bezerra; campeã do Olympia 2025
  2. Isa Pereira Nunes; top-2 do Olympia 2025 e campeã do Olympia 2024
  3. Camile Luz; vencedora do Korea Classic (2025) e do Mexico Pro (2025)
  4. Maria Rita Penteado; vencedora do Ben Weider Naturals Pro (2025)
  5. Josy Alves Macedo; vencedora do Grand Prix da Espanha (2025)
  6. Rayane Fogal; vencedora do Arnold Classic Ohio (2026)
  7. Bruna Seredich; vencedora do Sampson Showdown Pro (2026) e GRL PWR Championships (2026)
  8. Daniele Mendonça (Loira do Sul); vencedora do NY Pro (2026)
  9. Valéria Bodanese; vencedora do World of Monsterzym Korea Pro (2026) e Huanji China Pro (2026)
  10. Juliana Mota; vencedora do Empro Classic Spain Pro (2026) e Mr. Big Evolution Portugal Pro (2026)
  11. Narla Vilar; vencedora do Mr. Big Evolution Pro (2026) e Republic Of Texas Pro (2026)
  12. Camila Rodrigues; vencedora do Musclecontest Brazil (2026) e Tampa Pro (2026)
  13. Giselle Machado; via ranking
  14. Valquiria Lopes; via ranking
  15. Raeli Dias; via ranking
  16. Tatiana Farkas; via ranking
  17. Viviane Marcucci; via ranking
  18. Pamela Rodrigues; via ranking
  19. Franciely Marques; via ranking
  20. Isabelle Aguiar; via ranking
  21. Dayse do Valle; via ranking
  22. Jessica Yamazaki; via ranking

Francielle Mattos tem vaga vitalícia pelos títulos do Olympia 2021, 2022 e 2023, mas não vai participar da disputa deste ano.

Bikini

  • Elisa Pecini; vitalício pelo título do Olympia 2022
  • Bruna Toigo; vencedora do Fit Pira 2025 e do Musclecontest Campinas 2026
  • Nivea Campos; via ranking

Fit Model

  • Gabriela Queiroz; vencedora do Wasatch Warrior 2026

Women's Physique

  • Natalia Abraham Coelho; campeã do Olympia 2025
  • Zama Benta; top-3 no Olympia 2025
  • Jessica Macedo; vencedora do Romania Muscle Fest Pro (2025)
  • Naná Silva; vencedora do Musclecontest Luciano Cruz (2025)
  • Amanda Machado; vencedora do Tampa Pro (2026)

Women's Bodybuilding

  1. Leyvina Barros; top-3 do Olympia 2025
  2. Barbara Moojen; vencedora do Triple O Dynasty Pro (2026)
  3. Alcione Barreto; vencedora do Mr. Big Evolution Portugal Pro (2026)

Figure

  • Beatriz Almeida; vencedora do Musclecontest Brazil (2026)
  • Saionara Rebelo; vencedora do Gomeisa Ultimate Battle Pro (2026)

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