Mr. Olympia 2026: Brasil garante 58 vagas no maior evento de fisiculturismo
Delegação brasileira é a maior da história, com 36 vagas diretas e 22 via ranking
O Brasil encerrou o período de classificação para o Mr. Olympia 2026 com 58 atletas confirmados no principal torneio de fisiculturismo do mundo. Dos 58 classificados, 36 conquistaram vaga automática e 22 se classificaram pelo ranking internacional.
A delegação conta com 22 atletas em divisões masculinas e 36 nas femininas do Mr. Olympia 2026. O Brasil terá representantes em 11 das 12 categorias do evento; a Women's Figure é a única sem participante do país.
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Entre os 58 classificados estão os três brasileiros campeões da edição de 2025: Ramon Dino, Natalia Abraham Coelho e Eduarda Bezerra. Dino assegurou presença ao vencer a Classic Physique no Mr. Olympia 2025, conquistando um título inédito nessa divisão. Natalia se tornou bicampeã na Women's Physique, e Duda manteve o domínio brasileiro na Wellness. Os três se beneficiaram da regra que garante classificação automática ao top-3 de cada categoria na edição anterior.
Brasileiros classificados para o Mr. Olympia 2026
Homens
Open
- Leandro Peres; vencedor do Arnold Classic Brasil (2026)
Classic Physique
- Ramon Dino; campeão do Mr. Olympia 2025
- Fabio Junio; campeão do Rio Pro (2025) e do FitPira (2025)
- Livingstone Livinho; campeão do Arnold South America (2026) e do Musclecontest Brazil (2026)
- Gabriel Zancanelli; campeão do Atlanta Pro (2026) e do Texas Pro (2026)
- Cezar Falcão; via ranking
- Jhone Jhoninho; via ranking
- Manuel Angelo; via ranking
- Matheus Menegate; via ranking
Men's Physique
- Edvan Palmeira; vencedor do Fit Pira (2025) e do Huanji China Pro (2025)
- Vitor Chaves; vencedor do Arnold Classic UK (2026) e do Memphis Pro (2026)
- Emerson Costa; via ranking
- Dilson Espíndola; via ranking
- Diogo Basaglia; via ranking
- Kaique Santos; via ranking
- Vinicius Mateus Lima; via ranking
- Guilherme Gualberto; via ranking
212
- Lucas Garcia; top-3 do Mr. Olympia 2025
- Felipe Moraes; vencedor do Mr. Olympia Brasil (2025)
- Vitor Porto; vencedor do South Florida Pro (2026)
- Andrey Pereira; vencedor do Sur Pro Cup Argentina (2026)
Wheelchair
- Gorila Albino; vencedor do Arnold Classic Brasil (2026)
Mulheres
Wellness
- Eduarda Bezerra; campeã do Olympia 2025
- Isa Pereira Nunes; top-2 do Olympia 2025 e campeã do Olympia 2024
- Camile Luz; vencedora do Korea Classic (2025) e do Mexico Pro (2025)
- Maria Rita Penteado; vencedora do Ben Weider Naturals Pro (2025)
- Josy Alves Macedo; vencedora do Grand Prix da Espanha (2025)
- Rayane Fogal; vencedora do Arnold Classic Ohio (2026)
- Bruna Seredich; vencedora do Sampson Showdown Pro (2026) e GRL PWR Championships (2026)
- Daniele Mendonça (Loira do Sul); vencedora do NY Pro (2026)
- Valéria Bodanese; vencedora do World of Monsterzym Korea Pro (2026) e Huanji China Pro (2026)
- Juliana Mota; vencedora do Empro Classic Spain Pro (2026) e Mr. Big Evolution Portugal Pro (2026)
- Narla Vilar; vencedora do Mr. Big Evolution Pro (2026) e Republic Of Texas Pro (2026)
- Camila Rodrigues; vencedora do Musclecontest Brazil (2026) e Tampa Pro (2026)
- Giselle Machado; via ranking
- Valquiria Lopes; via ranking
- Raeli Dias; via ranking
- Tatiana Farkas; via ranking
- Viviane Marcucci; via ranking
- Pamela Rodrigues; via ranking
- Franciely Marques; via ranking
- Isabelle Aguiar; via ranking
- Dayse do Valle; via ranking
- Jessica Yamazaki; via ranking
Francielle Mattos tem vaga vitalícia pelos títulos do Olympia 2021, 2022 e 2023, mas não vai participar da disputa deste ano.
Bikini
- Elisa Pecini; vitalício pelo título do Olympia 2022
- Bruna Toigo; vencedora do Fit Pira 2025 e do Musclecontest Campinas 2026
- Nivea Campos; via ranking
Fit Model
- Gabriela Queiroz; vencedora do Wasatch Warrior 2026
Women's Physique
- Natalia Abraham Coelho; campeã do Olympia 2025
- Zama Benta; top-3 no Olympia 2025
- Jessica Macedo; vencedora do Romania Muscle Fest Pro (2025)
- Naná Silva; vencedora do Musclecontest Luciano Cruz (2025)
- Amanda Machado; vencedora do Tampa Pro (2026)
Women's Bodybuilding
- Leyvina Barros; top-3 do Olympia 2025
- Barbara Moojen; vencedora do Triple O Dynasty Pro (2026)
- Alcione Barreto; vencedora do Mr. Big Evolution Portugal Pro (2026)
Figure
- Beatriz Almeida; vencedora do Musclecontest Brazil (2026)
- Saionara Rebelo; vencedora do Gomeisa Ultimate Battle Pro (2026)
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