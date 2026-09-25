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Papo com Helio Castroneves: Sexteto da Mercado Livre Racing está pronto para a Endurance Stock Car

Após rápida passagem pela Europa, colunista está em Brasília

PorHelio Castroneves
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 13:18
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Helio Castroneves convidou Daniel Malzoni para formar a dupla do Stock #6 da Mercado Livre Racing em Brasília
Helio Castroneves convidou Daniel Malzoni para formar a dupla do Stock #6 da Mercado Livre Racing em Brasília (Foto: José Mario Dias)

Olá, amigos, tudo bem? Depois de passar rapidamente pela Espanha e Inglaterra, como vocês puderam acompanhar nas minhas duas colunas mais recentes, agora estou aqui em Brasília, na Stock Car, no autódromo que leva o nome do meu parceirão de Mil Milhas, Nelsão Piquet. Principalmente para os mais novos, que provavelmente não entenderam a referência, corremos juntos e vencemos a edição de 2006 da Mil Milhas, em Interlagos, com um modelo Aston Martin, conduzido pelo quarteto formado pelo Nelsão, Nelsinho, o francês Christophe Bouchut e eu. Foi bem legal.

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Mas, voltando para este final de semana, a etapa 9 do Bradesco Stock Car Pro Series será uma rodada pra lá de especial, pois será uma prova de longa duração pelo circuito misto de 5.380 metros, com dois pilotos em cada carro, ou seja, um titular e um convidado. Isso faz com que o tradicional trio da Mercado Livre Racing passe a ser um sexteto aqui no Autódromo Internacional Nelson Piquet. Então, ao lado do Thiago Camilo, César Ramos e eu, respectivamente, os pilotos Caio Chaves, Nicolas Costa e Daniel Malzoni.

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No total, serão 60 pilotos e 30 carros num formato totalmente diferente daquele que o fã do Bradesco Stock Car Pro Series e da Mercado Livre Racing está acostumado. A começar pelo Qualifying, que somará o tempo do titular com o tempo do convidado para definir o grid. Coisa simples, na base do 1+1: se os dois fizerem a melhor volta em, por exemplo, dois minutos, a dupla vai para o grid com quatro minutos. Não vai ter a corrida Sprint, que tradicionalmente ocorre no sábado, mas, em compensação, a corrida terá duas horas, sendo que as primeiras 20 voltas contarão pontos idênticos ao da Sprint e as restantes pela principal. Tudo isso com muita estratégia, pits, substituição de pilotos, troca de pneus e reabastecimento. Vou tentar explicar.

Ao longo da prova, cada carro terá de fazer três pits no mínimo, pelo menos uma delas no primeiro estágio, antes de o carro concluir a 20ª volta. Cada parada terá duração mínima de cinco minutos, contados a partir da passagem pela linha de entrada até a linha de saída dos boxes. Se por conta da estratégia, uma equipe desejar fazer mais paradas, aí é a critério de cada uma, sem esquecer que cada piloto terá de pilotar por pelo menos 40 minutos na pista. Cada carro poderá usar até 12 pneus slicks novos, quatro a mais do que nas etapas convencionais. Desse total, oito deverão ser utilizados pela primeira vez na classificação e poderão ser reutilizados na corrida. Essa corrida super especial será no domingo, com largada às 12h15.

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Abraço a todos, excelente final de semana e torçam pela gente no domingo pela internet ou pela Band.

O mestre Andreas Mattheis já traçando as estratégias dos três carros a Mercado Livre Racing em Brasília
O mestre Andreas Mattheis já traçando as estratégias dos três carros a Mercado Livre Racing em Brasília<br>(Foto: Victor Eleutério/Mercado Livre Racing)  
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