Dia de Ramon Dino! Acompanhe em tempo real o Mr. Olympia

Começa nesta sexta-feira (25) a edição de 2026 do Mr. Olympia, a partir das 13h30 (de Brasília). Durante a tarde, serão disputadas as prévias da Classic Physique, categoria na qual o brasileiro Ramon Dino defende o título conquistado na última temporada. ACOMPANHE AQUI O TEMPO REAL.

PRÉ-EVENTO

Brasil busca dois títulos nesta sexta-feira. As brasileiras tentam manter a hegemonia na Wellness e Ramon Dino na Classic Physique

Ramon com a medalha de campeão do Olympia em 2025 (Foto: Divulgação Mr. Olympia)

Quais brasileiros se apresentam nesta sexta-feira?

212 Olympia

Vitor Alves Porto De Oliveira, Lucas Garcia, Felipe Moraes e Andrey Pereira

Classic Physique Olympia

Manual Angelo, Cezar Falcao, Johne Jhoninho, Fabio Junio, Livingstone Livinho, Gabriel Zancanelli e Ramon Rocha Queiroz (Ramon Dino)

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Women's Physique Olympia

Zama Benta, Jessica Macedo e Naiana Nana

Ms. Olympia

Leyvina Rodrigues Barros e Barbara De Freitas Moojen

Wellness Olympia

Isabelle Aguiar, Viviane Alves Marcucci, Valeria Bodanese, Raeli Dias, Dayse Do Valle, Tatiane Farkas, Rayane Fogal, Franciely Kawashima Marques, Valquiria Lopes, Camile Luz, Giselle Machado, Daniele Mendonca, Juliana Mota, Isabelle Nunes, Pamela Rodrigues, Camila Rodrigues Barreto, Narla Vilar, Jessica Yamazaki e Eduarda Bezerra

Agenda do Mr. Olympia 2026

Pré-julgamento da Olympia

Sexta-feira, 25/09 — 13:30 (Brasília)

Categorias: 212 Olympia, Classic Physique Olympia, Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Ms. Olympia, Wellness Olympia

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Finais da Olympia (Orleans Arena)

Sexta-feira, 25/09 — 22:00 (Brasília) | Pré-show: 21:30

Categorias: Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Wellness Olympia, 212 Olympia, Ms. Olympia, Classic Physique Olympia, pré-julgamento do Mr. Olympia

Pré-julgamento da Olympia

Sábado, 26/09 — 13:30 (Brasília)

Categorias: Men's Physique Olympia, Fitness Olympia, Bikini Olympia, Wheelchair Olympia (Pré-julgamento e Finais), Fit Model Olympia (Pré-julgamento e Finais)

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Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)

Sábado, 26/09 — 14:00 (Brasília)

Finais da Olympia (Orleans Arena)

Sábado, 26/09 — 23:00 (Brasília) | Pré-show: 22:30

Categorias: Fitness Olympia, Men's Physique Olympia, Bikini Olympia, Mr. Olympia (Open)

Seminário dos Campeões

Domingo, 27/09 — aproximadamente 15:00 (Brasília)

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