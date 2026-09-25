Dia de Ramon Dino! Acompanhe em tempo real o Mr. Olympia
O Brasil tem grande expectativa nas categorias Classic Physique e Wellness
Começa nesta sexta-feira (25) a edição de 2026 do Mr. Olympia, a partir das 13h30 (de Brasília). Durante a tarde, serão disputadas as prévias da Classic Physique, categoria na qual o brasileiro Ramon Dino defende o título conquistado na última temporada. ACOMPANHE AQUI O TEMPO REAL.
PRÉ-EVENTO
- Brasil busca dois títulos nesta sexta-feira. As brasileiras tentam manter a hegemonia na Wellness e Ramon Dino na Classic Physique
Quais brasileiros se apresentam nesta sexta-feira?
212 Olympia
Vitor Alves Porto De Oliveira, Lucas Garcia, Felipe Moraes e Andrey Pereira
Classic Physique Olympia
Manual Angelo, Cezar Falcao, Johne Jhoninho, Fabio Junio, Livingstone Livinho, Gabriel Zancanelli e Ramon Rocha Queiroz (Ramon Dino)
Women's Physique Olympia
Zama Benta, Jessica Macedo e Naiana Nana
Ms. Olympia
Leyvina Rodrigues Barros e Barbara De Freitas Moojen
Wellness Olympia
Isabelle Aguiar, Viviane Alves Marcucci, Valeria Bodanese, Raeli Dias, Dayse Do Valle, Tatiane Farkas, Rayane Fogal, Franciely Kawashima Marques, Valquiria Lopes, Camile Luz, Giselle Machado, Daniele Mendonca, Juliana Mota, Isabelle Nunes, Pamela Rodrigues, Camila Rodrigues Barreto, Narla Vilar, Jessica Yamazaki e Eduarda Bezerra
Agenda do Mr. Olympia 2026
Pré-julgamento da Olympia
Sexta-feira, 25/09 — 13:30 (Brasília)
Categorias: 212 Olympia, Classic Physique Olympia, Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Ms. Olympia, Wellness Olympia
Finais da Olympia (Orleans Arena)
Sexta-feira, 25/09 — 22:00 (Brasília) | Pré-show: 21:30
Categorias: Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Wellness Olympia, 212 Olympia, Ms. Olympia, Classic Physique Olympia, pré-julgamento do Mr. Olympia
Pré-julgamento da Olympia
Sábado, 26/09 — 13:30 (Brasília)
Categorias: Men's Physique Olympia, Fitness Olympia, Bikini Olympia, Wheelchair Olympia (Pré-julgamento e Finais), Fit Model Olympia (Pré-julgamento e Finais)
Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)
Sábado, 26/09 — 14:00 (Brasília)
Finais da Olympia (Orleans Arena)
Sábado, 26/09 — 23:00 (Brasília) | Pré-show: 22:30
Categorias: Fitness Olympia, Men's Physique Olympia, Bikini Olympia, Mr. Olympia (Open)
Seminário dos Campeões
Domingo, 27/09 — aproximadamente 15:00 (Brasília)
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