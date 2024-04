Nadal luta, mas é eliminado e tem despedida emocionante de Madri

Nadal foi derrotado por Jiri Lehecka (Foto: Thomas COEX / AFP))







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 20:12 • Madri (Espanha)

Rafael Nadal, lutou bastante nesta terça-feira (30), não se entregou em quadra, mas acabou eliminado nas oitavas de final do Masters 1000 de Madri, na Espanha. O pentacampeão do torneio caiu diante do tcheco Jiri Lehecka, 31º colocado no ranking da ATP e algoz de Thiago Monteiro, por 2 sets a 0.

Com apertados 7/5 6/4 após 2h01min na lotada quadra central na Caja Mágica, no que deve ter sido seu último jogo oficial em solo espanhol no circuito mundial.

Nadal perdeu o primeiro set com quebra no final no detalhe. Foi quebrado cedo no segundo set, lutou evitando nova quebra em mais de um game no seu saque, mas não conseguiu se impôr nos games de devolução diante do potente e eficiente saque de Lehecka.

O espanhol havia jogado por mais de três horas nesta segunda-feira na vitória sobre o argentino Pedro Cachin, 91º, e havia posto em dúvida sua participação no encontro desta terça diante de suas limitações físicas por conta do quadril. Pela primeira vez desde o retorno, em janeiro, em Brisbane, na Austrália, Rafael fez quatro jogos em uma semana. Ele disputou apenas seu terceiro torneio oficial.

Em princípio agora o espanhol tem Roma e Roland Garros no calendário e quer disputar os Jogos Olímpicos, tendo ainda a Laver Cup na rota.

Após o jogo, Nadal, dono de 22 títulos de Grand Slam, recebeu uma homenagem na quadra central Manolo Santana na Caja Mágica em Madri após disputar sua última partida em solo espanhol. O torneio ergueu cinco bandeiras com cada uma das suas cinco conquistas no torneio e fotos dele mordendo os canecos. Sua família chorou nas arquibancadas, sua irmã Maria Isabel e sua esposa Maria Xisca. Nadal discursou ao público que lutou o local.

- Este é um ou aqueles momentos em que quando chega é muito difícil… mas a vida e o meu corpo já me mandam sinais há muito tempo. Meu sonho era terminar aqui em quadra. Tive a sorte de transformar minha paixão em meu trabalho. Sou um privilegiado - declarou Rafael, emocionado.