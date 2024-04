Tênis: Bia Haddad larga na frente, mas leva virada de Swiatek, em Madri

Bia Haddad em Madri (Foto: Mutua Madrid Open)







Chegou ao fim a ótima campanha de Bia Haddad, 14ª colocada, no WTA 1000 de Madri, na Espanha. Nesta terça-feira (30), a brasileira caiu diante da número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek.

Bia largou na frente, mas levou a virada da melhor do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/0 e 6/2, após 2h29min de duração, na quadra central Manolo Santana, na Caja Mágica. Foi a terceira vitória de Iga, em quatro confrontos. É o segundo encontro no piso de saibro, com Swiatek repetindo o triunfo da semifinal de Roland Garros.

Bia disputou pela terceira vez as quartas de um WTA 1000. Ela foi finalista em Toronto, no Canadá, em 2022, quando bateu Swiatek, e perdeu também nas quartas em Roma, na Itália ano passado. E este será o próximo destino da paulistana, para o torneio que começa no meio da próxima semana.

Bia no momento vai indo ao 13º posto no ranking, mas ainda pode ser ultrapassada pela americana Madison Keys e assim ficar na pior das hipóteses na 14ª colocação. Swiatek vai enfrentar na semifinal a americana Keys ou a tunisiana Ons Jabeur.

O jogo

Swiatek começou o jogo com uma quebra, abriu 4 a 1 salvando chances da brasileira. A paulistana esteve sempre agressiva nas devoluções e convicta. Aos poucos, reagiu, devolveu a quebra, empatou em 4 a 4 salvando um game de 0/40. Em seguida quebrou com dupla-falta da polonesa, que desafiou a marcação. Iga cometeu seguidos erros no último game, Bia abriu 40 a 0 e fechou na terceira chance por 6/4 em 58 minutos.

Swiatek deu aquela esfriada na brasileira indo ao vestiário no intervalo. Deu certo. Ela voltou firme nas devoluções, e a brasileira perdeu a concentração. Resultado, a polonesa fez 6 a 0, dando um pneu com apenas um winner da brasileira e 14 erros não-forçados.

No terceiro set, a brasileira foi ao banheiro. Iga abriu 2 a 0, Bia devolveu a quebra, vibrou, mas Swiatek foi sólida nas devoluções para fazer 4 a 1 e fechar pressionando na devolução, por 6/2.