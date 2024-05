Confirmado: NBA terá o sexto campeão diferente em seis temporadas

Últimas temporadas da NBA apresentam grande equilíbrio (Foto: Divulgação)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 20/05/2024 - 11:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Denver Nuggets, que garantiu a franquia de Minneapolis nas finais da Conferência Oeste, está confirmado que a NBA terá o sexto campeão diferente em seis temporadas.

O duelo ficou marcado pela grande virada do Wolves, que chegou a estar perdendo por 20 pontos de diferença ao final do primeiro tempo. Na volta, a franquia que é considerada uma das melhores no quesito defensivo na NBA, intensificou seus esforços no setor. Prova disso, foram os 14 pontos que levou no terceiro período, o que ajudou a recuperar a desvantagem.

Somado a isso, a equipe teve uma grande participação coletiva no ataque, com seis atletas marcando mais do que dez pontos. Destaque para Jaden McDaniels e Karl-Anthony Towns, que marcaram 23 pontos cada.

O Timberwolves vai enfrentar o Dallas Mavericks na final da Conferência Oeste da liga. O Mavs superou o Oklahoma City Thunder para chegar às finais. Quem passar, estará na grande final da NBA, contra Pacers ou Celtics, que decidem no Leste.

O fato de ter um campeão diferente do que foi nas últimas seis temporadas sugere um grande equilíbrio na liga e o final das dinastias. Podemos dizer que a última foi do Golden State Warriors, que empilhou quatro títulos entre 2015 e 2022.

Os primeiros jogos das finais acontecem já nesta terça-feira (21), com Celtics e Pacers abrindo o Jogo 1, a partir das 21h (de Brasília), no TD Garden, em Boston. Na quarta-feira (22), Timberwolves e Mavericks se enfrentam a partir das 21h30 (também de Brasília), no Target Center, em Minneapolis.