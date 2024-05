O que o valor da venda de Estêvão representa para as finanças do Palmeiras?

Mas, afinal, o que este valor representa para as finanças do Verdão? Abaixo, o Lance! Biz apresenta os detalhes com números retirados do orçamento do clube paulista para a temporada de 2024.



💰 Venda de atletas



Para 2024, o Palmeiras previu arrecadar um total de R$ 295,1 milhões com vendas de atletas. A meta, inclusive, já foi superada com as negociações de Endrick (Real Madrid), Artur (Zenit), Kevin (Shakhtar), Merentiel (Boca Juniors), entre outras transferências.



