Katie Ledecky: saiba o motivo da nadadora ser a melhor do mundo

Katie Ledecky faturou quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio (Foto: Timothy A. Clary / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 12:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Katie Ledecky é uma atleta brilhante. Isso por que a norte-americana sempre mostrou que devemos deixar a nossa marca por onde passar. Com a segunda temporada do quadro "Estrelas Internacionais", o Lance! te conta o motivo dela ser a melhor nadadora do mundo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com grande influência da família, a pequena Katie se apaixonou pela natação. E como o início de grandes estrelas, começou arrasando e quebrando recordes durante as suas primeiras competições, principalmente no ensino médio.

Na sua primeira olimpíada, em Londres 2012, com apenas 15 anos, Ledecky ganhava sua primeira medalha de ouro nos 800 metros livres. Já no Brasil, durante a Rio 2016, a norte-americana brilhou e foi a atleta mais condecorada na competição. Katie faturou quatro medalhas de ouro, uma de prata, além de dois recordes mundiais.

Katie Ledecky possui 10 medalhas olímpicas (Foto: Al Bello / AFP)

Na última edição dos Jogos, em Tóquio, Katie também manteve a tradição de medalhas, com dois ouros e duas pratas. E claro, não esqueceu de anotar outro recorde, dessa vez nos 1.500m livres. Em Paris, Katie irá para sua quarta olimpíada, com o objetivo de marcar ainda mais seu nome nos Jogos. E também nos ensinar que devemos deixar a nossa marca por onde passar.