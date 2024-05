Anthny Edwards e Jamal Murray conversam após o jogo entre Wolves e Nuggets (Foto: Garrett Ellwood / AFP)







Publicada em 20/05/2024

O Minnesota Timberwolves fez história. O jovem time do Wolves viajou até a alitude de Denver e venceu o atual campeão da NBA, com um poder de superação absurdo. Apesar do início ruim, a equipe mostrou resiliência e conseguir a virada - o placar final foi de 98 a 90.

O jogo pode ser dividido em dois capítulos completamente diferentes. O primeiro tempo foi de amplo domínio do Denver Nuggets, os atuais campeões chegaram a abrir 20 pontos de diferença no placar. O Minnesota Timberwolves não soube acertar a marcação e viu Nikola Jokic ser dono do garrafão - o pivô terminou o primeiro tempo com 15 rebotes.

Na segunda etapa, o Timberwolves de fato entrou no jogo. Anthony Edwards se mostrou mais consistente e ajudou a melhorar o volume ofensivo da equipe. Mas a reação do time de Minnesota passa pelo segundo tempo de almanaque de Naz Reid. Escolhido como melhor sexto homem da temporada, ele provou o motivo de ter recebido o prêmio. Além dele, Jalen McDaniels é outro que merece ser exaltado - o jogador terminou o confronto com 23 pontos.

Com a vitória, o Timberwolves volta a uma final de conferência após 20 anos. Sob o comando de Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert e companhia, o Wolves enfrentará o Dallas Mavericks de Luka Doncic e Kyrie Irving. O vencedor da série, será o representante do Oeste nas finais da NBA.