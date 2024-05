Neto indica motivo para saída de Cássio e aponta ‘erro gravíssimo’ do Corinthians

Neto criticou diretoria e comissão técnica do Corinthians em saída de Cássio (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O final de semana foi marcado pela despedida do goleiro Cássio no Corinthians. Após 12 anos, o jogador deixou o time paulista após período em baixa na equipe de António Oliveira. Apresentador do "Apito Final", na Band, Craque Neto criticou o "ambiente criado" para o atleta e detonou comissão técnica e diretoria do clube na saída do ídolo do Alvinegro.

- Ele saiu por causa do ambiente que criaram para ele, pelo menos no meu entendimento. As mídias sociais foram muito cruéis com o Cássio. Para mim, uma festa muito mequetrefe. O Cássio merecia uma coisa muito melhor. O Cássio não tinha que ter saído do Corinthians. Ficar na reserva está tudo bem, mas arregaçar ele do jeito que fizeram? - começou Neto.

- O Cássio é o maior ídolo da história do clube, 712 jogos e não ganhava um salário exorbitante. Teve uma falha contra o Argentinos Jrs. Chama o treinador de goleiro, a comissão técnica, o presidente e conversa: "O que está acontecendo? Calma, relaxa. Fica uma semana no banco, depois volta a jogar". Ninguém fez isso, e foi um erro gravíssimo para mim - completou.

O jogador se despediu em coletiva de imprensa no CT Joaquim Grava, no sábado (18). Segundo apuração do Lance!, Cássio acertou com o Cruzeiro pelas próximas três temporadas. Aos 36 anos, o goleiro é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, tendo conquistado Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Paulistão.