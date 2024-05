Bia Haddad perde posição no ranking do tênis feminino; Swiatek repete marca de Serena

A brasileira Bia Haddad em ação em Madri (Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 11:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Bia Haddad Maia, número 1 do tênis do Brasil, sofreu uma pequena queda em novo ranking divulgado pela WTA, a Associação das Tenistas Profissionais, nesta segunda-feira (20). A paulistana perdeu um posto para a americana Daniele Collins, que subiu três posições com a campanha em Roma e foi ao 12º lugar.

Bia Haddad somou 65 pontos, mas defendia 205 das quartas de final do WTA 1000 do ano passado e baixou para 2865, caindo para o 14º lugar. A brasileira caiu um posto também em novo ranking da temporada, que conta o desempenho em 2024, no qual é a 23ª melhor colocada.

A líder absoluta é a polonesa Iga Swiatek, que voltou a levantar o troféu em Roma e foi aos 11695 pontos, sendo a primeira desde Serena Williams a superar a casa dos 11 mil pontos na WTA. A americana detém o recorde mundial com pouco mais de 13 mil, algo que só poderia ser alcançado por Iga se for muito bem em Wimbledon e repetir o título de Roland Garros.

Swiatek tem mais de 3,5 mil pontos de vantagem para Aryna Sabalenka, que ficou com 8135 e é seguida por Coco Gauff, que tem 7638. A única mudança no top-10 foi a da grega Maria Sakkari, superando Qinwen Zheng e subindo ao sétimo lugar.

Laura Pigossi subiu seis degraus e é a 119ª após fazer oitavas em Zagreb, na Croácia.

Em novo ranking de duplas, Ingrid Martins se destacou após o vice-campeonato do WTA 125 de Parma, na Itália, e deu um salto na tabela. A jogadora subiu cinco posições e se reaparoximou do top-50, com a 52ª posição. Ela ficou mais próxima de Bia Haddad, que perdeu mais oito degraus e agora aparece como a 42ª. A número 1 do Brasil segue sendo Luisa Stefani, que é a 10ª colocada na WTA.