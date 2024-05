McLaren anuncia pintura em homenagem a Ayrton Senna e internet vai à loucura: ‘Lindo de ver’

McLaren com as cores do Brasil em homenagem a Ayrton Senna (Foto: Divulgação / McLaren)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 11:36 • Rio de Janeiro (RJ)

A McLaren divulgou, nesta terça-feira (21), a pintura que será usada no GP de Mônaco. As cores do MCL38 serão em homenagem a Ayrton Senna - o piloto foi tricampeão mundial de Fórmula 1 pela scuderia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O carro terá as cores da bandeira do Brasil e irá relembrar o histórico capacete utilizado por Senna ao longo da carreira. Essa, inclusive, não é a primeira homenagem do mundo da Fórmula 1 para Ayrton recentemente. No GP de Imola, Sebastian Vettel conduziu a última McLaren que o brasileiro pilotou.

Em 2024, completam 30 anos do acidente fatal de Ayrton Senna, em San Marino. Os três dias do GP foram marcados por acidentes graves e grande tensão, que culminaram no falecimento do brasileiro e do austríaco Roland Ratzenberger, um dia antes da batida de Senna. No entanto, apesar das três décadas passadas daquele trágico 1 de maio, o legado de Senna continua sendo reverenciado mundo a fora.

Ayrton Senna foi campeão Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991(Foto: Jean-Loup Gautreau / AFP)

VEJA OS COMENTÁRIOS