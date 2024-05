Verstappen diz que deixou Ímola ‘quebrado’ e culpa saltos: ‘Costas doíam desde volta 20’

Verstappen comemora vitória no GP de Ímola (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 20/05/2024 - 10:30 • Ímola (ITA)

O GP da Emília-Romanha foi exaustivo para Max Verstappen, especialmente pelas voltas finais da prova, quando precisou conter a pressão de Lando Norris para garantir mais uma vitória na Fórmula 1 2024. Após a prova, o piloto da Red Bull deixou claro todo o cansaço e que precisaria da ajuda de remédios para dor.

O fim de semana, como um todo, foi complicado para Verstappen. O atual tricampeão mundial sofreu com a falta de aderência do carro RB20 e saiu da pista diversas vezes, mesmo garantindo a pole logo depois. Na corrida, liderou quase de ponta a ponta, mas sofreu pressão no fim da prova, quando a McLaren melhorou o rendimento.

- Estou quebrado por causa dos saltos, para ser honesto. Minhas costas estão doendo, tudo dói - revelou o neerlandês após a prova em Ímola.

- Não é tanto pelo lado físico, mas estava muito ondulado aqui. Depois de 20 voltas, já podia sentir dores nas costas. Estou ansioso para deitar na cama, talvez tomar alguns analgésicos e (receber) uma massagem - completou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ainda na entrevista coletiva, Verstappen declarou que a Red Bull ainda possui um grande carro, mas que enfrentou inesperados problemas em Ímola. E que, por isso, foi sua melhor conquista na atual temporada.

- Diria que sim, pela forma que superamos as coisas. No geral, este ano, tivemos um carro muito bom até aqui. Mas, por alguma razão, não conseguimos o melhor desde o início (na Emília-Romanha) - destacou.

➡️ Coluna do Bichara: Ímola de tristes recordações na F1

Com a quinta vitória em 2024, Verstappen chegou a 161 pontos e lidera com folga a atual temporada da F1. Charles Leclerc, da Ferrari, aparece na segunda posição, com 113 pontos.

A Fórmula 1 volta de 24 a 26 de maio com o tradicional GP de Mônaco, oitava etapa da temporada 2024, nas ruas de Monte Carlo.