Tailândia conversa para receber etapa da Fórmula 1 em circuito de rua

Escrito por Grande Premio • Publicada em 20/05/2024 - 15:46 • São Paulo (SP)

A Tailândia segue interessada em fazer parte do calendário da Fórmula 1 em um futuro próximo. No último fim de semana, o primeiro-ministro Srettha Thavisin esteve presente em Ímola, no GP da Emília-Romanha, e conversou com dirigentes da categoria para desenvolver melhor a ideia de uma etapa no país asiático.

Atualmente, a F1 conta com 24 etapas no calendário e o diretor-executivo Stefano Domenicali declarou que não é viável ter mais de 25 corridas em um só ano, deixando em aberto a possibilidade de introduzir mais uma prova. Vale lembrar que muitos contratos estão indefinidos para o futuro, inclusive o de Ímola, que termina no próximo ano.

Srettha Thavisin, primeiro-ministro da Tailândia, esteve presente em Ímola e aproveitou para conversar com Alex Albon, piloto tailandês da Williams, além de dirigentes. Depois, nas redes sociais, comentou o encontro com representantes da categoria.

- Em acordo com a intenção do governo tailandês de levar a Fórmula 1 para a Tailândia no futuro próximo, visitei o Autódromo Enzo e Dino Ferrari para uma conversas com executivos do Formula One Group (FOM). Isso coincide com a nossa política de colocar a Tailândia no radar mundial de eventos e atividades internacionais. Acredito que a Tailândia tem chances de receber a F1 em 2027 ou 2028 - escreveu o governante.

Em seguida, o representante tailandês comentou sobre os planos relacionados ao projeto e sobre o impacto que toda organização geraria.

- A Tailândia tem potencial para organizar corridas de F1 em um circuito de rua, em Bangkok, com belas paisagens. Devemos fazer melhorias e construções para apoiar a competição, além da criação de arquibancadas e instalação de estruturas eletrônica e digital. Tudo será uma colaboração da equipe da F1 e empresários tailandeses - acrescentou.

- Sediar a F1 criará empregos, renda e conhecimento, o que vai melhorar a economia da Tailândia, além de criar enormes benefícios para o povo em muitas áreas. Quero que todos os fãs de esporte a motor ajudem a impulsionar a Tailândia para receber a F1 - completou.

Atualmente, a Tailândia já recebe o Mundial de Motovelocidade no circuito de Chang, em Buriram. Thavisin não mencionou a possibilidade de utilizar a pista já construída.

A Fórmula 1 volta de 24 a 26 de maio com o tradicional GP de Mônaco, oitava etapa da temporada 2024, nas ruas de Monte Carlo.