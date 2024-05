Vettel organizou uma corrida em homenagem a Senna e Ratzenberger (Foto: GABRIEL BOUYS and Andrej ISAKOVIC / AFP)







Publicada em 20/05/2024 - 13:46 • Ímola (ITA)

Max Verstappen participou da cerimônia em homenagem a Ayrton Senna, no sábado (18), no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália. O gesto do tricampeão mundial causou questionamento nas redes, já que o holandês e Valtteri Bottas eram os únicos sem a camisa com as cores do brasileiro.

No entanto, nesta segunda-feira (20), a jornalista Juliana Cerasoli revelou o motivo da ação de Verstappen.

Juliana revelou que foi uma opção de Max de não usar a vestimenta, escolha pessoal ligada à vontade de não desagradar à família da namorada Kelly Piquet, filha de Nelson Piquet. A jornalista deixou claro que não havia nenhum impedimento em relação a patrocinadores ou algo do tipo.

Pilotos em volta da estátua de Ayrton Senna em Ímola (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

A princípio, durante a transmissão do treino classificatório do Grande Prêmio da Emilia-Romanha, na Band, a jornalista Mariana Becker revelou que segundo a assessoria de Sebastian Vettel, algumas peças foram roubadas e que não teria para todos. Verstappen e Bottas se atrasaram para a cerimônia por conta de compromissos com a imprensa, ambos os pilotos perderam a vestimenta.

A próxima prova da F1 será neste fim de semana, em Mônaco, com mais homenagens a Senna programadas.