Treinador de Ramon Dino analisa Brasil como possível sede do Mr. Olympia

Durante entrevista coletiva concedida na tarde desta quinta-feira (16), Fabrício Pacholok, treinador de Ramon Dino e um dos profissionais mais renomados do cenário do fisiculturismo, revelou conversas nos bastidores para trazer o Mr. Olympia para o Brasil. Segundo o treinador, há interesse por parte de Tamer El Guindy, um dos promotores do evento.

— Esse desejo do Olympia no Brasil é um desejo do Tamer há muitos anos, é um sonho dele. Ele revolucionou o esporte aqui no Brasil. Acho que o Brasil seria um ótimo lugar porque atletas de muitas nacionalidades que têm dificuldade em entrar nos Estados Unidos, aqui teria mais facilidade. Os custos em real seriam muito mais baixos para as empresas envolvidas - analisou.

Ex-atleta de fisiculturismo, Fabrício Pacholok conquistou títulos como treinador em duas categorias diferentes no Mr. Olympia 2025. Além de Ramon Dino, que se sagrou campeão da Classic Physique, ele também trabalha com o norte-americano Derek Lunsford, campeão da categoria Open. O treinador destacou o momento do fisiculturismo brasileiro como ponte forte para trazer o evento para o país.

— O país tem diversas academias, se for em São Paulo, imagina os atletas espalhados aí pelas grandes academias. temos também grandes hoteis, São paulo é uma cidade muito rica, tem ótimos lugares para fazer eventos. O brasileiro com certeza faria algo muito bem feito. Acho que o maior desafio vai ser os promotores aceitarem tirar dos Estados Unidos, mas acho que não tem outro lugar no mundo melhor do que o Brasil para estar fazendo uma edição do Mr. Olympia - opinou.

Ramon Dino e o treinador Fabricio Pacholok concederam entrevista coletiva (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Ramon Dino destaca mudança no fisiculturismo brasileiro

A conquista de Ramon Dino, inédita para o fisiculturismo brasileiro, é um marco para o esporte, que tem um público muito fidelizado, mas ainda esbarra em certa resistência no processo de popularização. Segundo o atleta, o trabalho de desenvolvimento do fisiculturismo brasileiro nos últimos anos trouxe um maior interesse para a modalidade.

— No início, poucas pessoas acompanhavam, poucas pessoas assistiam o fisiculturismo, mas com o trabalho que a gente tem feito ao longo dos anos, o público vem aumentando, as academias estão crescendo mais, a busca por suplementos, tudo relacionado ao fisiculturismo vem crescendo. Isso mostra o quanto o nosso trabalho consegue chegar longe e inspirar pessoas. Pra alguns ainda é um tabu, mas mostramos que é possível chegar lá - finalizou.

