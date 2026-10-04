Maratona do Rio bate recorde de procura por vaga nos 42K

A Maratona do Rio registrou recorde de interesse em participação na prova dos 42K para a edição de 2027. A oito meses da largada, todas as vagas reservadas para sorteio foram preenchidas já na segunda chamada, sem a necessidade de realização das outras etapas previstas inicialmente.

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Um levantamento feito pela organização do evento indica que 73% dos inscritos são de fora do estado do Rio de Janeiro. Além dos competidores fluminenses, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Distrito Federal e Paraná estão entre as federações nacionais que apresentam números significativos de representantes.

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Corredores de Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Colômbia também virão para competir na Maratona do Rio e ampliar a presença internacional no evento. Outro destaque é o avanço da participação no segmento feminino, que representa 32% do total de inscritos, um crescimento de 4% em relação ao índice deste ano.

— A Maratona do Rio nasceu aqui, mas hoje reúne corredores do Brasil inteiro e de outros países. É um público que vem para correr, mas também vive a cidade, se hospeda, frequenta restaurantes e movimenta o turismo. Chegar à nossa 25ª edição com essa resposta dos corredores mostra a relevância que a prova conquistou para o país — afirmou João Traven, sócio-fundador da Maratona do Rio.

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Maratona do Rio prepara edição comemorativa de 25 anos

Maratona do Rio registra alta procura nos 42K (Foto: Pedro Macedo Thengo/Divulgação)

A Maratona do Rio comemora 25 anos na próxima edição, que ocorre entre 27 e 30 de maio de 2027, durante o feriado de Corpus Christi. A prova de 42K será disputada no domingo, encerrando a programação do evento, que ainda terá competições nas distâncias de 5K, 10K, 21K e o desafio 21K + 42K nos dias anteriores.

Informações sobre eventuais novidades nas inscrições para a distância principal serão divulgadas pelos canais oficiais do evento.