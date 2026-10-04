Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Maratona do Rio bate recorde de procura por vaga nos 42K

Corredores se antecipam e esgotam inscrições em sorteio para prova, que acontece em maio de 2027

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 06:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Corredores da Maratona do Rio posam para foto
Maratona do Rio completa 25 anos em 2027 (Foto: Pedro Macedo Thengo/Divulgação)

A Maratona do Rio registrou recorde de interesse em participação na prova dos 42K para a edição de 2027. A oito meses da largada, todas as vagas reservadas para sorteio foram preenchidas já na segunda chamada, sem a necessidade de realização das outras etapas previstas inicialmente.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Um levantamento feito pela organização do evento indica que 73% dos inscritos são de fora do estado do Rio de Janeiro. Além dos competidores fluminenses, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Distrito Federal e Paraná estão entre as federações nacionais que apresentam números significativos de representantes.

continua após a publicidade

Corredores de Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Colômbia também virão para competir na Maratona do Rio e ampliar a presença internacional no evento. Outro destaque é o avanço da participação no segmento feminino, que representa 32% do total de inscritos, um crescimento de 4% em relação ao índice deste ano.

— A Maratona do Rio nasceu aqui, mas hoje reúne corredores do Brasil inteiro e de outros países. É um público que vem para correr, mas também vive a cidade, se hospeda, frequenta restaurantes e movimenta o turismo. Chegar à nossa 25ª edição com essa resposta dos corredores mostra a relevância que a prova conquistou para o país — afirmou João Traven, sócio-fundador da Maratona do Rio.

continua após a publicidade

➡️ Herdeiros de Zé Roberto: quem assume a Seleção feminina pós-LA 2028?" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021">Herdeiros de Zé Roberto: quem assume a Seleção feminina pós-LA 2028?

➡️ CazéTV transmite volta de Rafael Nadal às quadras; veja quando

Maratona do Rio prepara edição comemorativa de 25 anos

Corredores participam da Maratona do Rio
Maratona do Rio registra alta procura nos 42K (Foto: Pedro Macedo Thengo/Divulgação)

A Maratona do Rio comemora 25 anos na próxima edição, que ocorre entre 27 e 30 de maio de 2027, durante o feriado de Corpus Christi. A prova de 42K será disputada no domingo, encerrando a programação do evento, que ainda terá competições nas distâncias de 5K, 10K, 21K e o desafio 21K + 42K nos dias anteriores.

Informações sobre eventuais novidades nas inscrições para a distância principal serão divulgadas pelos canais oficiais do evento.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Fórmula 1

AO VIVO: siga a corrida do GP do Bahrein, etapa da F1 2026

Há 2 horas
Lewis Hamilton no Treino Livre 2 do GP do Bahrein, na Malásia

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Bahrein neste domingo (4)

Há 5 horas
Charles do Bronx no UFC Fight Night , na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

Lutas

Do Bronx, Poatan e mais: confira as principais lutas do UFC 335 pelo cinturão BMF em Las Vegas

Há 5 horas
De boné, Max Verstappen sorri após a classificação do GP do Bahrein da Fórmula 1 2026

Fórmula 1

Verstappen mira vitória na Malásia após pole inédita em 2026: 'É o objetivo'

Há 15 horas
Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026

Fórmula 1

GP do Bahrein: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Há 15 horas
Pôster do UFC 332, com Natália Silva e Wang Cong

Lutas

Silva x Wang: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 332

Há 16 horas
Mais LANCE!
Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Bortoleto admite falta de velocidade da Audi em 2026

João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suíço Stricker na Davis

Meligeni compara pausas de Bia Haddad e João Fonseca

De boné e camisa polo brancos, Jannik Sinner aponta o dedo indicador em direção à torcida em gesto de celebração

Sinner desiste de Shanghai e aumenta dúvidas sobre fim da temporada

Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Bortoleto celebra reação da Audi após Baku: 'Resposta muito forte'

Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Gabriel Bortoleto brilha na F1 e volta a alcançar o Top 10 no GP do Bahrein

O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

CazéTV transmite volta de Rafael Nadal às quadras; veja quando

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Jade Gao / AFP)

Sepang marcou início do domínio de Max Verstappen na Red Bull

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026

Verstappen conquista primeira pole pela F1 2026 no GP do Bahrein

George Russell, da Mercedes, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: JADE GAO / AFP)

Volta a volta da pole de Verstappen no GP do Bahrein pela F1 2026

Natália Silva vence Namajunas no UFC 324 (Reprodução Instagram ufc)

Conheça Natália Silva, brasileira que pode dar cinturão inédito do UFC ao Brasil

Gabriel Bortoleto no segundo livre do GP do Bahrein da F1

Kimi Antonelli volta a liderar a F1 no treino livre 3 do GP do Bahrein

Encarada de Natália Silva e Wang Cong antes do UFC 332

VÍDEO: Brasileira vai para cima de chinesa em encarada do UFC 332

Políticos de Brisbane reunidos com membros do COI

Logomarcas de Brisbane 2032 são reveladas oficialmente