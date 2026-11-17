Lewis Hamilton não participará do primeiro treino livre do GP de Las Vegas. A Ferrari decidiu que o britânico cederá seu carro ao sueco Dino Beganovic na noite desta quinta-feira (19), dando sequência ao cumprimento da regra da Fórmula 1. As equipes são obrigadas a utilizarem pilotos novatos em sessões oficiais ao longo da temporada.

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A parceria entre Dino e a equipe italiana não é novidade. Ao longo de 2025, o sueco participou de atividades pela escuderia no lugar de Charles Leclerc em duas oportunidades. O monegasco cedeu sua SF-25 nos GPs do Bahrein e da Áustria.

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Piloto reserva da Ferrari, Beganovic foi escolhido pela equipe para realizar as quatro participações obrigatórias da escuderia em 2026. A primeira aconteceu no GP de Barcelona-Catalunha, quando assumiu o carro de Hamilton durante a abertura das atividades da etapa espanhola. Depois, também substituiu Leclerc na Áustria e em São Paulo.

Até o ano passado, cada piloto titular precisava ceder seu carro apenas uma vez durante o campeonato. A partir de 2026, porém, a Fórmula 1 ampliou a exigência para duas sessões por piloto, dobrando o espaço destinado aos estreantes. Assim, com a substituição de Lewis em Las Vegas, a Ferrari cumpre a determinação antes do encerramento do calendário.

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Próxima etapa da F1

Na reta final da temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP de Las Vegas durante os dias 19 e 22 de novembro. A prova é realizada no Circuito Urbano de Las Vegas, que receberá a 22ª etapa do calendário. A corrida principal está marcada para as 1h (de Brasília) do domingo (22).