A confusão envolvendo Usman Nurmagomedov e Merab Dvalishvili em Abu Dhabi teve um desfecho diferente do previsto inicialmente. Condenado a seis meses de prisão ao lado de outros sete integrantes de sua equipe, o lutador russo foi liberado após uma nova decisão da Justiça local. A revisão também beneficiou os demais envolvidos, que tiveram as penas de detenção retiradas.

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O episódio aconteceu em um hotel de Abu Dhabi e envolveu integrantes das equipes dos dois lutadores. Imagens da briga circularam nas redes sociais e mostraram uma confusão generalizada, na qual Merab Dvalishvili e seu amigo Saba Lazishvili ficaram feridos.

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A mudança foi anunciada nesta terça-feira (17) pelo Departamento Judicial de Abu Dhabi. Embora tenham escapado da prisão, os oito réus ainda precisarão pagar uma multa de 150 mil dirhams cada, valor equivalente a aproximadamente R$ 236 mil. A quantia representa metade da penalidade estabelecida na primeira sentença, que previa 300 mil dirhams por pessoa.

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O pedido de revisão levou em consideração a "reconciliação" entre os envolvidos e a desistência das queixas apresentadas pelas partes. Outro elemento importante foi a manifestação de Merab em favor da libertação dos acusados. Mesmo depois de ter sido um dos alvos da confusão, o georgiano recorreu publicamente ao governo dos Emirados Árabes Unidos para pedir que os atletas fossem soltos.

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O apelo aconteceu no último fim de semana, durante uma participação de Dvalishvili no evento RAF, em Abu Dhabi. Depois de enfrentar o brasileiro Marlon Moraes em uma disputa de wrestling, o ex-campeão peso-galo do UFC aproveitou a entrevista pós-luta para defender a liberação de Usman e dos demais integrantes do grupo.