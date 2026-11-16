VÍDEO: Neymar vai à Kings Cup com Coutinho e faz gol 'vendado'
Camisa 10 do Santos participou da última rodada da fase de grupos da Kings Cup Brazil em Guarulhos e viu a Furia avançar ao mata-mata
Neymar Jr. esteve novamente na Trident Arena, em Guarulhos (SP), nesta segunda-feira (16), para acompanhar a quinta rodada da fase de grupos da Kings Cup Brazil. O atacante do Santos levou os companheiros Philippe Coutinho e Arthur para assistir ao jogo da Furia, equipe da qual é presidente, que garantiu vaga nas quartas de final. Na partida, Neymar fez um gol de pênalti, tapando seus olhos com a mão. Veja o vídeo:
O camisa 10 chegou ao estádio por volta das 19h20 (de Brasília), pouco antes do confronto da Furia contra o Podpah Funkbol Clube. A equipe já estava classificada para o mata-mata graças à derrota do Dibrados, que foi o único time da chave a ficar fora da próxima fase. Durante o primeiro tempo, Neymar permaneceu na cabine de transmissão, interagindo com a equipe.
Cerca de 50 minutos após o início da partida, Neymar foi chamado para cobrar o pênalti do presidente, uma regra especial da Kings League. O jogador ousou na cobrança, batendo sem olhar e cobrindo os olhos com a mão, mas converteu o gol, colocando a Furia em vantagem por 3 a 2. Na comemoração, ele usou uma máscara do Batman.
Apesar da vantagem, a Furia acabou sofrendo a virada e perdeu por 5 a 4. O time da Pantera chegou a estar a um gol da vitória, mas não conseguiu segurar o resultado. Mesmo assim, a equipe avançou na última posição da zona de classificação do Grupo A, tendo vencido apenas um dos quatro jogos da fase de grupos.
A Kings League, criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, é uma liga alternativa de fut7 que mistura esporte e entretenimento, com regras inovadoras como o pênalti do presidente, cartas secretas e períodos com número reduzido de jogadores em campo. A competição tem ganhado popularidade e se espalhado pelo mundo.
Após o jogo, Neymar agradeceu a presença dos companheiros Coutinho e Arthur e ressaltou a importância da classificação para o mata-mata, apesar da derrota. A LOUD SC já garantiu vaga nas semifinais como líder do Grupo A, que teve uma vaga extra por ter vencido o desafio entre as chaves.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
Mais LANCE!
Tênis: brasileira de 14 anos será a mais jovem no ranking mundial
Com 14 anos e 4 meses, Duda garantiu ponto no W35 de São Paulo e estreia na lista da WTA na próxima segunda-feira (23)
Chefe da Haas exalta Rafa Câmara antes do GP de Las Vegas: 'Mostrou a nós'
Piloto brasileiro impressionou em sua estreia na Fórmula 1 e busca evolução no circuito de rua norte-americano
Medvedev estreia com vitória no ATP Finals e enfrenta Alcaraz
Partida marcou o fim da primeira rodada do torneio; duelo contra o espanhol acontece nesta quarta-feira (18)
No Minas, joia da Seleção reencontra ex-time na Superliga Masculina
Bryan estará do lado contrário ao do Guarulhos nesta segunda-feira (16), no Ginásio da Ponte Grande
Mercedes pode priorizar George Russell nas últimas corridas de 2026
Toto Wolff não descarta concentrar esforços no britânico para garantir o vice-campeonato
Amanda Nunes sinaliza revanche contra Kayla Harrison após UFC 334
Brasileira foi finalizada no quarto round em Nova York e descarta aposentadoria, com Dana White apoiando novo confronto
Vasco vence na prorrogação e garante retorno à elite do futsal
Cruz-Maltino supera São Lourenço e disputará a primeira divisão em 2027
Bortoleto se mantém positivo para GP de Las Vegas na F1: 'Bem diferente'
Brasileiro ficou fora da zona de pontuação em São Paulo, mas projeta volta por cima
Ana Marcela Cunha recebe prêmios por travessia do Canal da Mancha
Campeã olímpica conquistou o melhor tempo geral nas travessias individuais, entre homens e mulheres
Kimi Antonelli iguala feito inusitado de Lewis Hamilton com título na F1
Pilotos conquistaram primeiro título da F1 após 595 dias da estreia
Algoz de Alex Poatan volta a aplicar golpe ilegal no UFC
Ciryl Gane foi "denunciado" por Josh Hokit após duelo deste sábado (14)
Tetracampeão mundial de paracanoagem é encontrado após 20 horas desaparecido em SP
Mário Queiroz foi localizado com vida em uma área rochosa de São Vicente após desaparecer durante treinamento
GP de São Paulo abre venda de ingressos para 2027; veja valores
Etapa terá "Arquibancada Bortoleto", ingressos diários para a Fanzone e mudanças na distribuição dos assentos
Alcaraz atropela Tiafoe e começa ATP Finals com vitória em Turim
Espanhol vence por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 1h10min e larga na frente no Grupo Ivan Lendl
Doncic faz 43 pontos, desenha jogada e comanda vitória dos Lakers
Esloveno distribui nove assistências e lidera triunfo do Los Angeles Lakers sobre o Phoenix Suns por 131 a 123, pela NBA
Boxeador britânico é impedido de disputar Mundial sub-19 por falta de teste de gênero
George Francis foi excluído de competição em Budva após a confederação britânica não realizar coleta obrigatória
Semana de corrida! GP de Las Vegas leva a Fórmula 1 de volta para a madrugada no Brasil
A etapa norte-americana acontece entre os dias 19 e 22 de novembro
Ex-treinador fala sobre reencontro com Alcaraz: 'Foi estranho'
Juan Carlos Ferrero relembra encontro no ATP Finals e comenta novo trabalho com Ben Shelton
Atitude de Alex Poatan no UFC 334 surpreende Dana White: 'Veremos o que acontece'
Brasileiro deixou a rivalidade de lado ao cumprimentar Josh Hokit após derrota