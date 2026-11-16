Neymar Jr. esteve novamente na Trident Arena, em Guarulhos (SP), nesta segunda-feira (16), para acompanhar a quinta rodada da fase de grupos da Kings Cup Brazil. O atacante do Santos levou os companheiros Philippe Coutinho e Arthur para assistir ao jogo da Furia, equipe da qual é presidente, que garantiu vaga nas quartas de final. Na partida, Neymar fez um gol de pênalti, tapando seus olhos com a mão. Veja o vídeo:

O camisa 10 chegou ao estádio por volta das 19h20 (de Brasília), pouco antes do confronto da Furia contra o Podpah Funkbol Clube. A equipe já estava classificada para o mata-mata graças à derrota do Dibrados, que foi o único time da chave a ficar fora da próxima fase. Durante o primeiro tempo, Neymar permaneceu na cabine de transmissão, interagindo com a equipe.

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Coutinho, Arthur, Neymar e Cris Guedes em jogo da Kings Cup (Foto: Reprodução/Instagram)

Cerca de 50 minutos após o início da partida, Neymar foi chamado para cobrar o pênalti do presidente, uma regra especial da Kings League. O jogador ousou na cobrança, batendo sem olhar e cobrindo os olhos com a mão, mas converteu o gol, colocando a Furia em vantagem por 3 a 2. Na comemoração, ele usou uma máscara do Batman.

Apesar da vantagem, a Furia acabou sofrendo a virada e perdeu por 5 a 4. O time da Pantera chegou a estar a um gol da vitória, mas não conseguiu segurar o resultado. Mesmo assim, a equipe avançou na última posição da zona de classificação do Grupo A, tendo vencido apenas um dos quatro jogos da fase de grupos.

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A Kings League, criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, é uma liga alternativa de fut7 que mistura esporte e entretenimento, com regras inovadoras como o pênalti do presidente, cartas secretas e períodos com número reduzido de jogadores em campo. A competição tem ganhado popularidade e se espalhado pelo mundo.

Após o jogo, Neymar agradeceu a presença dos companheiros Coutinho e Arthur e ressaltou a importância da classificação para o mata-mata, apesar da derrota. A LOUD SC já garantiu vaga nas semifinais como líder do Grupo A, que teve uma vaga extra por ter vencido o desafio entre as chaves.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.