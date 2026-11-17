Brasileira dá salto em ranking do UFC após superar recorde de Ronda Rousey
Finalização de Bia Mesquita sobre Macy Chiasson rendeu cinco posições nos galos
A ascensão de Bia Mesquita no UFC ganhou mais um capítulo importante após sua atuação no último sábado (14). Depois de superar uma marca histórica que pertencia a Ronda Rousey, a brasileira também recebeu reconhecimento na atualização do Meta UFC Rankings, divulgada nesta terça-feira (17). Com cinco posições conquistadas, a peso-galo chegou ao quinto lugar da divisão e passou a figurar entre os principais nomes da categoria.
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A mudança veio após a vitória sobre Macy Chiasson no UFC 334, em Nova York (EUA). Especialista em jiu-jitsu, a "Lady Goat" resolveu o confronto ainda no primeiro round, com um mata-leão, e manteve o aproveitamento perfeito desde sua chegada à organização. São quatro apresentações no Ultimate e quatro triunfos por finalização.
O resultado contra a norte-americana também colocou a carioca isolada no topo de uma estatística histórica. Até então, Bia dividia com Ronda Rousey o posto de maior número de finalizações no peso-galo feminino do UFC, com três cada. Ao conquistar a quarta, a brasileira deixou para trás a ex-campeã e passou a deter a marca de forma isolada.
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Bia Mesquita sobe no ranking
A evolução da brasileira também aparece na classificação da categoria. Antes da atualização, Bia ocupava a décima posição do Meta UFC Rankings. Agora, com a chegada ao quinto lugar, está à frente de nomes importantes do peso-galo feminino e se aproxima da disputa entre as principais candidatas a uma oportunidade de título.
Aos 35 anos, a multicampeã mundial de jiu-jitsu soma nove vitórias em nove lutas profissionais de MMA. A sequência invicta e o desempenho no Ultimate aumentam a projeção da brasileira em uma divisão que tem Kayla Harrison como campeã.
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