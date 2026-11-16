Chefe da Haas exalta Rafa Câmara antes do GP de Las Vegas: 'Mostrou a nós'
Piloto brasileiro impressionou em sua estreia na Fórmula 1 e busca evolução no circuito de rua norte-americano
O chefe da equipe Haas, Ayao Komatsu, destacou a performance de Rafael Câmara na estreia do piloto na Fórmula 1 durante o GP do Brasil, ressaltando o motivo da contratação para a temporada de 2027. Agora, Câmara se prepara para sua segunda corrida pela equipe, no circuito de rua de Las Vegas, onde nunca competiu.
Ayao Komatsu elogiou a atuação de Rafael Câmara em condições adversas na etapa brasileira, afirmando que o jovem piloto mostrou ao mundo o porquê de ter sido contratado para a Haas em 2027. O dirigente da equipe japonesa demonstrou otimismo para o desempenho do brasileiro no próximo fim de semana de corrida.
— No Brasil, o nosso recruta de 2027, Rafa Câmara, fez sua estreia sob condições extremamente desafiadoras e mostrou a nós e ao mundo por que nós o contratamos para 2027. Nós estamos ansiosos para construir sobre isso em seu segundo fim de semana de corrida conosco.
Rafael Câmara, de 21 anos e natural de Pernambuco, ganhou a oportunidade na Fórmula 1 de forma inesperada após a saída de Esteban Ocon da Haas. Inicialmente, o substituto imediato seria Ryo Hirakawa, piloto japonês apoiado pela Toyota, parceira da Haas. Hirakawa participou do GP do México, mas não pôde correr em Interlagos devido ao conflito de datas com o Mundial de Endurance (WEC), competição na qual é tricampeão.
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O piloto brasileiro avaliou sua estreia no Brasil como uma experiência de aprendizado e está focado em evoluir no circuito de Las Vegas, que será uma novidade em sua carreira. Câmara afirmou estar empolgado para voltar ao carro e pretende aproveitar ao máximo cada sessão para continuar seu progresso.
— Eu estou empolgado para voltar ao carro em Las Vegas. O Brasil foi uma boa experiência de aprendizado, e agora o foco está em construir sobre isso, melhorar passo a passo e tirar o máximo de cada sessão. É um novo circuito para mim, então há muito para aprender, mas eu vou fazer o meu melhor para continuar progredindo durante o fim de semana.
Além de Rafael Câmara, Ryo Hirakawa também estará presente no paddock de Las Vegas, substituindo Oliver Bearman no primeiro treino livre e realizando seu quarto teste de novatos na temporada.
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Quais as datas e horários do GP de Las Vegas?
QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h30 (de Brasília)
SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 (de Brasília)
SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h (de Brasília)
DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 1h (de Brasília)
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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