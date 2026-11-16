Amanda Nunes não pretende encerrar sua trajetória no MMA após a derrota para Kayla Harrison no UFC 334. Depois de ser finalizada no quarto round do confronto realizado no último sábado (14), em Nova York, a brasileira reagiu nas redes sociais e deixou um recado à norte-americana, indicando que a rivalidade ainda não chegou ao fim.

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O duelo marcou o retorno de Amanda ao octógono após mais de três anos afastada do esporte. Na luta co-principal do evento, a brasileira enfrentou a então campeã peso-galo Kayla Harrison e tentou levar o confronto para o jogo agarrado em diferentes momentos. A estratégia, porém, acabou favorecendo a norte-americana, bicampeã olímpica de judô, que conseguiu controlar as ações no chão e encontrou o caminho para a vitória.

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Após o combate, Amanda utilizou as redes sociais para se manifestar. Em uma publicação, escreveu que estava de volta ao jogo e demonstrou disposição para seguir competindo. A brasileira também comentou a estratégia adotada durante a luta e defendeu suas escolhas, argumentando que a avaliação sobre sua abordagem poderia ser diferente caso o resultado tivesse sido favorável.

— M... acontecem.Parabéns! Mas isso ainda não acabou — escreveu a brasileira.

Amanda Nunes e Kayla Harrison trocam golpes durante luta no UFC 334 (Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dana White apoia revanche

A possibilidade de uma revanche também ganhou força após uma declaração de Dana White. Questionado na coletiva de imprensa depois do UFC 334 sobre a realização de um novo confronto entre as duas lutadoras, o dirigente demonstrou apoio à ideia.

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A proposta envolve uma mudança de categoria. O segundo duelo poderia acontecer no peso-pena, divisão em que Amanda construiu parte de seu legado no Ultimate e conquistou um dos dois cinturões que teve durante a carreira.

A categoria feminina até 65,8 kg, entretanto, está desativada atualmente. Para viabilizar o confronto, o UFC precisaria reativar a divisão, o que também abriria a possibilidade de uma nova disputa por cinturão.

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Kayla Harrison já havia manifestado interesse na possibilidade antes mesmo da primeira luta. A norte-americana chegou a oferecer uma revanche a Amanda caso saísse vencedora do confronto em Nova York. Depois da vitória, também demonstrou disposição para buscar o antigo cinturão peso-pena.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.