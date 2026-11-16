Ana Marcela Cunha recebe prêmios por travessia do Canal da Mancha
Campeã olímpica conquistou o melhor tempo geral nas travessias individuais, entre homens e mulheres
Ana Marcela Cunha viveu mais um capítulo especial em sua trajetória na natação. A campeã olímpica esteve em Folkestone, na Inglaterra, para participar da cerimônia de gala da Channel Swimming Association (CSA), entidade responsável pela regulamentação das travessias do Canal da Mancha. Durante o evento, que reuniu os principais destaques da temporada 2026, a brasileira recebeu dois troféus em reconhecimento ao desempenho histórico alcançado na travessia entre Inglaterra e França.
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Os prêmios foram concedidos pela performance de Ana Marcela no dia 22 de julho, quando completou o percurso do Canal da Mancha em 8h25min29s. Com a marca, a nadadora conquistou o melhor tempo individual da temporada, considerando atletas dos dois gêneros, além do reconhecimento como a mulher mais rápida da edição de 2026.
O resultado representou um feito importante para a brasileira. Além de estabelecer o recorde sul-americano da travessia, Ana Marcela alcançou a melhor marca mundial entre homens e mulheres desde 2022, reforçando seu protagonismo também nas provas de águas abertas de longa distância.
— Receber esses dois troféus tem uma emoção muito especial para mim. A travessia do Canal da Mancha era um sonho de criança, algo que eu imaginava e desejava realizar há muitos anos. Conseguir transformar esse sonho em realidade já foi inesquecível, mas voltar aqui e receber esse reconhecimento torna tudo ainda mais especial. É a certeza de que uma conquista muito pessoal agora também está marcada na história da travessia. Vou guardar esse momento para sempre no coração — celebrou.
Trajetória de Ana Marcela Cunha
Uma das maiores referências da natação brasileira, Ana Marcela construiu uma carreira marcada por conquistas internacionais. O principal resultado veio nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, realizados em 2021, quando conquistou a medalha de ouro na maratona aquática de 10 quilômetros.
A nadadora também acumula títulos mundiais e participações em diferentes edições dos Jogos Olímpicos, consolidando-se entre os principais nomes da história das águas abertas. A travessia do Canal da Mancha ampliou seu repertório de conquistas e representou um novo desafio superado pela brasileira.
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