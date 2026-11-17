Fernando Alonso terá um novo desafio no automobilismo em 2027. Bicampeão mundial de Fórmula 1, o espanhol foi anunciado pela Aston Martin como um dos pilotos da equipe no Rali Dakar, uma das competições off-road mais tradicionais do mundo. A participação marcará o retorno do veterano à disputa, sem que isso represente uma despedida da principal categoria do automobilismo.

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Aos 45 anos, Alonso dividirá a equipe com nomes de peso, como o brasileiro Lucas Moraes, campeão mundial de Rally-Raid, e o francês Sébastien Loeb, dono de nove títulos mundiais de rali. Para a nova aventura, o espanhol também voltará a contar com Marc Coma, cinco vezes o Dakar na categoria de motos, como navegador.

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A próxima edição do rali está programada para acontecer entre 9 e 23 de janeiro de 2027, com percurso entre Portugal e Marrocos. A prova exigirá de Alonso uma adaptação às condições do rally raid, modalidade bastante diferente das corridas em circuitos fechados.

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Segunda participação de Alonso no Dakar

Esta não será a primeira experiência do piloto na competição. Em 2020, quando defendeu a Toyota, o bicampeão mundial da F1 fez sua estreia no Dakar e encerrou a disputa na 13ª colocação. Agora, seis anos depois, terá a oportunidade de retornar ao evento em um novo projeto.

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Apesar da novidade, a Fórmula 1 seguirá nos planos do espanhol. Fernando Alonso está confirmado no grid da temporada 2027 pela Aston Martin, o que significa que conciliará a participação no Dakar com seus compromissos na categoria.