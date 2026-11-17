Fernando Alonso é anunciado em categoria fora da Fórmula 1
Piloto espanhol aproveitará as férias da elite do automobilismo mundial
Fernando Alonso terá um novo desafio no automobilismo em 2027. Bicampeão mundial de Fórmula 1, o espanhol foi anunciado pela Aston Martin como um dos pilotos da equipe no Rali Dakar, uma das competições off-road mais tradicionais do mundo. A participação marcará o retorno do veterano à disputa, sem que isso represente uma despedida da principal categoria do automobilismo.
➡️ Mercedes pode priorizar George Russell nas últimas corridas de 2026
Aos 45 anos, Alonso dividirá a equipe com nomes de peso, como o brasileiro Lucas Moraes, campeão mundial de Rally-Raid, e o francês Sébastien Loeb, dono de nove títulos mundiais de rali. Para a nova aventura, o espanhol também voltará a contar com Marc Coma, cinco vezes o Dakar na categoria de motos, como navegador.
A próxima edição do rali está programada para acontecer entre 9 e 23 de janeiro de 2027, com percurso entre Portugal e Marrocos. A prova exigirá de Alonso uma adaptação às condições do rally raid, modalidade bastante diferente das corridas em circuitos fechados.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Segunda participação de Alonso no Dakar
Esta não será a primeira experiência do piloto na competição. Em 2020, quando defendeu a Toyota, o bicampeão mundial da F1 fez sua estreia no Dakar e encerrou a disputa na 13ª colocação. Agora, seis anos depois, terá a oportunidade de retornar ao evento em um novo projeto.
Apesar da novidade, a Fórmula 1 seguirá nos planos do espanhol. Fernando Alonso está confirmado no grid da temporada 2027 pela Aston Martin, o que significa que conciliará a participação no Dakar com seus compromissos na categoria.
Mais LANCE!
Chefe da Haas exalta Rafa Câmara antes do GP de Las Vegas: 'Mostrou a nós'
Piloto brasileiro impressionou em sua estreia na Fórmula 1 e busca evolução no circuito de rua norte-americano
Mercedes pode priorizar George Russell nas últimas corridas de 2026
Toto Wolff não descarta concentrar esforços no britânico para garantir o vice-campeonato
Bortoleto se mantém positivo para GP de Las Vegas na F1: 'Bem diferente'
Brasileiro ficou fora da zona de pontuação em São Paulo, mas projeta volta por cima
Kimi Antonelli iguala feito inusitado de Lewis Hamilton com título na F1
Pilotos conquistaram primeiro título da F1 após 595 dias da estreia
GP de São Paulo abre venda de ingressos para 2027; veja valores
Etapa terá "Arquibancada Bortoleto", ingressos diários para a Fanzone e mudanças na distribuição dos assentos
Semana de corrida! GP de Las Vegas leva a Fórmula 1 de volta para a madrugada no Brasil
A etapa norte-americana acontece entre os dias 19 e 22 de novembro
Schumacher analisa como Russell 'pode se tornar o Barrichello de Antonelli' na F1
Ascensão de jovem italiano coloca em jogo "titularidade" de George na Mercedes
Equipe de Rafa Câmara anuncia três pilotos para GP de Las Vegas na F1
Brasileiro, Oliver Bearman e Ryo Hirakawa se dividem entre as atividades da etapa
Mãe de Antonelli revela a gestão do dinheiro do campeão da F1
Piloto da Mercedes recebe uma mesada mensal dos pais para administrar seus gastos e evitar desperdícios
Estudo aponta quais marcas se destacam nas buscas do GP de São Paulo
Tunad revela quais marcas despertaram maior interesse durante F1 em Interlagos
Repórter é banido da F1 2026 após criticar Leclerc; entenda
Jornalista chamou piloto da Ferrari de "safado" e perdeu credencial para o restante da temporada
GP de São Paulo movimenta mais de R$ 2,5 bilhões em 2026
Evento marcou a 20ª etapa da temporada de 2026 da Fórmula 1
Ação da Audi pode dar ponto 'atrasado' do GP da Itália a Bortoleto na F1
Equipe do brasileiro entrou em recurso, que será julgado no dia 25 de novembro
Brasileiro é anunciado como piloto titular fora da Fórmula 1
Enzo Fittipaldi assume vaga na Fórmula E ao lado de zz
Carro de Ayrton Senna na Williams será leiloado por mais de R$ 22 milhões
Modelo foi utilizado pelo tricampeão em atividades no início de 1994
Com Rafa Câmara e Bortoleto, grid da F1 2027 tem apenas uma última vaga
21 pilotos estão garantidos para a próxima temporada na elite do automobilismo
Racing Bulls anuncia dupla de pilotos para temporada de 2027 da F1
Equipe segue com Liam Lawson e Arvid Lindblad como titulares na Fórmula 1
GP de São Paulo em risco? STF obriga Prefeitura a divulgar contratos da F1
Decisão encerra disputa judicial iniciada sobre a realização da etapa em Interlagos
Las Vegas recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários
Pilotos voltam à ação no dia 19 de outubro no Circuito Urbano de Las Vegas
F1 cancela plano B em Imola e encerrará temporada no Catar e Abu Dhabi
Últimas corridas da temporada serão no Catar e Abu Dhabi, conforme calendário