Mercedes pode priorizar George Russell nas últimas corridas de 2026
Toto Wolff não descarta concentrar esforços no britânico para garantir o vice-campeonato
A Mercedes pode adotar uma estratégia diferente nas três últimas etapas da temporada 2026 da Fórmula 1. Com os títulos de pilotos e construtores já garantidos, a equipe avalia a possibilidade de concentrar seus esforços em George Russell na reta final do campeonato. O objetivo seria ajudar o britânico a terminar o ano na segunda colocação do Mundial de Pilotos, atrás apenas de seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli. A possibilidade foi admitida pelo chefe da equipe, Toto Wolff, após o GP de São Paulo.
➡️Schumacher analisa como Russell 'pode se tornar o Barrichello de Antonelli' na F1
➡️Bortoleto se mantém positivo para GP de Las Vegas na F1: 'Bem diferente'
A Mercedes assegurou o título de construtores no Brasil, uma semana depois de Antonelli confirmar antecipadamente o campeonato de pilotos no GP do México. Com as principais disputas já definidas, a equipe agora pode direcionar sua atenção para a briga pelo vice-campeonato.
Russell, porém, terá concorrência importante nas últimas provas. O britânico ocupa a terceira posição na classificação, com 262 pontos, 17 a menos que Max Verstappen, da Red Bull, que aparece em segundo lugar. A diferença para Lewis Hamilton, da Ferrari, é ainda menor: apenas um ponto separa os dois pilotos.
Em entrevista após o GP de São Paulo, Wolff foi questionado sobre a possibilidade de a Mercedes estabelecer uma preferência entre seus pilotos para as corridas finais. O dirigente não confirmou uma decisão, mas deixou aberta a possibilidade de priorizar os resultados de Russell.
— Eu ainda não pensei no campeonato de pilotos, mas queremos que ele marque o máximo de pontos possível e, com sorte, termine em segundo. Precisamos pensar no que vamos fazer a respeito. Mas pode ser uma possibilidade concentrarmos todos os nossos esforços nisso — afirmou o chefe da Mercedes à Sky Sports.
Toto Wolff confia em recuperação de George Russell
Apesar de reconhecer as dificuldades enfrentadas por Russell ao longo de 2026, Wolff demonstrou confiança na capacidade de recuperação do britânico para a próxima temporada.
Aos 28 anos, o piloto vive um campeonato abaixo das expectativas, especialmente quando comparado ao desempenho de Antonelli. Além de algumas adversidades durante as corridas, Russell teve dificuldades para acompanhar o ritmo do companheiro, que conquistou seu primeiro título mundial.
— Ele vai se recuperar. Não tenho dúvidas disso para o próximo ano. Os melhores atletas passam por momentos difíceis, e isso faz parte do desenvolvimento contínuo deles — declarou Wolff.
O britânico tenta encerrar a temporada com uma colocação inédita em sua carreira. Até agora, seu melhor resultado no Mundial de Pilotos foi o quarto lugar, alcançado em 2022 e 2025.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Mais LANCE!
Bortoleto se mantém positivo para GP de Las Vegas na F1: 'Bem diferente'
Brasileiro ficou fora da zona de pontuação em São Paulo, mas projeta volta por cima
Kimi Antonelli iguala feito inusitado de Lewis Hamilton com título na F1
Pilotos conquistaram primeiro título da F1 após 595 dias da estreia
GP de São Paulo abre venda de ingressos para 2027; veja valores
Etapa terá "Arquibancada Bortoleto", ingressos diários para a Fanzone e mudanças na distribuição dos assentos
Semana de corrida! GP de Las Vegas leva a Fórmula 1 de volta para a madrugada no Brasil
A etapa norte-americana acontece entre os dias 19 e 22 de novembro
Schumacher analisa como Russell 'pode se tornar o Barrichello de Antonelli' na F1
Ascensão de jovem italiano coloca em jogo "titularidade" de George na Mercedes
Equipe de Rafa Câmara anuncia três pilotos para GP de Las Vegas na F1
Brasileiro, Oliver Bearman e Ryo Hirakawa se dividem entre as atividades da etapa
Mãe de Antonelli revela a gestão do dinheiro do campeão da F1
Piloto da Mercedes recebe uma mesada mensal dos pais para administrar seus gastos e evitar desperdícios
Estudo aponta quais marcas se destacam nas buscas do GP de São Paulo
Tunad revela quais marcas despertaram maior interesse durante F1 em Interlagos
Repórter é banido da F1 2026 após criticar Leclerc; entenda
Jornalista chamou piloto da Ferrari de "safado" e perdeu credencial para o restante da temporada
GP de São Paulo movimenta mais de R$ 2,5 bilhões em 2026
Evento marcou a 20ª etapa da temporada de 2026 da Fórmula 1
Ação da Audi pode dar ponto 'atrasado' do GP da Itália a Bortoleto na F1
Equipe do brasileiro entrou em recurso, que será julgado no dia 25 de novembro
Brasileiro é anunciado como piloto titular fora da Fórmula 1
Enzo Fittipaldi assume vaga na Fórmula E ao lado de zz
Carro de Ayrton Senna na Williams será leiloado por mais de R$ 22 milhões
Modelo foi utilizado pelo tricampeão em atividades no início de 1994
Com Rafa Câmara e Bortoleto, grid da F1 2027 tem apenas uma última vaga
21 pilotos estão garantidos para a próxima temporada na elite do automobilismo
Racing Bulls anuncia dupla de pilotos para temporada de 2027 da F1
Equipe segue com Liam Lawson e Arvid Lindblad como titulares na Fórmula 1
GP de São Paulo em risco? STF obriga Prefeitura a divulgar contratos da F1
Decisão encerra disputa judicial iniciada sobre a realização da etapa em Interlagos
Las Vegas recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários
Pilotos voltam à ação no dia 19 de outubro no Circuito Urbano de Las Vegas
F1 cancela plano B em Imola e encerrará temporada no Catar e Abu Dhabi
Últimas corridas da temporada serão no Catar e Abu Dhabi, conforme calendário
Ocon se pronuncia pela primeira vez após saída antecipada da Haas
Piloto agradece apoio nas redes sociais e reafirma paixão pelo automobilismo após rompimento antecipado com equipe americana
Bortoleto convida Ana Castela para passeio após o GP de São Paulo
Piloto da Fórmula 1 e cantora curtem volta de alta velocidade em carro esportivo nesta segunda-feira (9)