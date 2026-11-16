A Mercedes pode adotar uma estratégia diferente nas três últimas etapas da temporada 2026 da Fórmula 1. Com os títulos de pilotos e construtores já garantidos, a equipe avalia a possibilidade de concentrar seus esforços em George Russell na reta final do campeonato. O objetivo seria ajudar o britânico a terminar o ano na segunda colocação do Mundial de Pilotos, atrás apenas de seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli. A possibilidade foi admitida pelo chefe da equipe, Toto Wolff, após o GP de São Paulo.

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A Mercedes assegurou o título de construtores no Brasil, uma semana depois de Antonelli confirmar antecipadamente o campeonato de pilotos no GP do México. Com as principais disputas já definidas, a equipe agora pode direcionar sua atenção para a briga pelo vice-campeonato.

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Russell, porém, terá concorrência importante nas últimas provas. O britânico ocupa a terceira posição na classificação, com 262 pontos, 17 a menos que Max Verstappen, da Red Bull, que aparece em segundo lugar. A diferença para Lewis Hamilton, da Ferrari, é ainda menor: apenas um ponto separa os dois pilotos.

Em entrevista após o GP de São Paulo, Wolff foi questionado sobre a possibilidade de a Mercedes estabelecer uma preferência entre seus pilotos para as corridas finais. O dirigente não confirmou uma decisão, mas deixou aberta a possibilidade de priorizar os resultados de Russell.

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— Eu ainda não pensei no campeonato de pilotos, mas queremos que ele marque o máximo de pontos possível e, com sorte, termine em segundo. Precisamos pensar no que vamos fazer a respeito. Mas pode ser uma possibilidade concentrarmos todos os nossos esforços nisso — afirmou o chefe da Mercedes à Sky Sports.

Toto Wolff confia em recuperação de George Russell

Apesar de reconhecer as dificuldades enfrentadas por Russell ao longo de 2026, Wolff demonstrou confiança na capacidade de recuperação do britânico para a próxima temporada.

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Aos 28 anos, o piloto vive um campeonato abaixo das expectativas, especialmente quando comparado ao desempenho de Antonelli. Além de algumas adversidades durante as corridas, Russell teve dificuldades para acompanhar o ritmo do companheiro, que conquistou seu primeiro título mundial.

— Ele vai se recuperar. Não tenho dúvidas disso para o próximo ano. Os melhores atletas passam por momentos difíceis, e isso faz parte do desenvolvimento contínuo deles — declarou Wolff.

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O britânico tenta encerrar a temporada com uma colocação inédita em sua carreira. Até agora, seu melhor resultado no Mundial de Pilotos foi o quarto lugar, alcançado em 2022 e 2025.

Com Max Verstappen na cola, George Russell recebe a bandeirada no GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Reprodução/Instagram/F1)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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