Verstappen mira vitória na Malásia após pole inédita em 2026: 'É o objetivo'
Tetracampeão mundial comemorou desempenho na classificação e busca repetir liderança no domingo (4)
Com a primeira pole position do ano garantida, Max Verstappen passa a ter uma nova meta no Grande Prêmio do Bahrein. A possibilidade de vitória na corrida deste domingo (4), na Malásia, entrou de vez no radar do piloto da Red Bull Racing devido à posição privilegiada no grid, como ele próprio afirmou após a classificação.
— Estou feliz com o que conseguimos hoje e, com certeza, vou tentar vencer amanhã. Quando se larga em primeiro, esse é o objetivo.
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Verstappen precisou superar Lewis Hamilton, da Ferrari, e Kimi Antonelli, da Mercedes, para conseguir o direito de largar em primeiro na 16ª etapa de 2026. No Q3, tomou a liderança rapidamente do companheiro de equipe, Isack Hadjar, com 1m35s250, e protagonizou uma disputa acirrada com Hamilton pela pole, em que acabou desbancando o rival.
O tetracampeão mundial comemorou o desempenho na prova classificatória e destacou a evolução da Red Bull depois de um início de temporada turbulento.
— É fantástico. Temos tentado em várias etapas. Algumas vezes um pouco mais perto que outras, mas finalmente consegui. A partir de onde começamos a temporada, é realmente incrível.
➡️ Verstappen conquista primeira pole pela F1 2026 no GP do Bahrein
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Verstappen tenta acabar com jejum de vitórias na F1
Verstappen ocupa a sexta colocação no mundial de pilotos, com 163 pontos. O holandês ainda tem chances matemáticas de conquistar o título, embora haja uma distância considerável para o líder Kimi Antonelli, que possui 302 pontos e venceu oito etapas em 2026.
No Circuito de Sepang, o piloto da Red Bull tentará interromper um jejum de quase um ano sem vitórias na categoria. A última vez que subiu ao topo do pódio foi no GP de Abu Dhabi, em 7 de dezembro de 2025. Desde então, são 15 provas sem vencer.
Nesta temporada, Verstappen marcou presença no pódio em sete oportunidades. Seu melhor resultado foi o segundo lugar nas corridas da Áustria, Hungria, Espanha e Azerbaijão.
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