O primeiro título mundial de Kimi Antonelli na Fórmula 1 não representou apenas a entrada do italiano para a história da categoria. A conquista também reservou uma coincidência curiosa com a trajetória de Lewis Hamilton, justamente o piloto que deixou a Mercedes para abrir espaço ao jovem talento. Separados por quase duas décadas, os dois precisaram de exatamente 595 dias entre a estreia e a conquista do primeiro campeonato.

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A trajetória de Hamilton começou em 18 de março de 2007, no GP da Austrália. Pela McLaren, o britânico surpreendeu logo na primeira temporada e chegou à última etapa com chances reais de conquistar o título. A decisão, porém, terminou de maneira frustrante: apenas um ponto separou o estreante de Kimi Raikkonen, que ficou com a taça naquele ano.

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O primeiro grande objetivo foi alcançado na temporada seguinte. Em 2 de novembro de 2008, no GP do Brasil, Hamilton protagonizou uma das decisões mais dramáticas da história da F1. Com uma ultrapassagem sobre Timo Glock na última volta, em Interlagos, o inglês garantiu a quinta colocação necessária para superar Felipe Massa por apenas um ponto e conquistar seu primeiro Mundial.

Quase 18 anos depois, Antonelli percorreu exatamente o mesmo intervalo. A estreia do italiano aconteceu em 16 de março de 2025, também no GP da Austrália. Já a consagração veio em 1º de novembro de 2026, quando o terceiro lugar na corrida do México foi suficiente para assegurar o campeonato, com quatro etapas de antecedência.

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Caminhos diferentes até o primeiro título

Apesar da coincidência de 595 dias, os caminhos dos dois pilotos tiveram diferenças importantes. Enquanto Hamilton brigou pelo campeonato logo em seu primeiro ano, Antonelli precisou de uma temporada de adaptação antes de alcançar o topo. Em 2025, o italiano encerrou sua campanha de estreia na sétima colocação, mas encontrou um cenário mais favorável no ano seguinte.

Aos 20 anos e 68 dias, o piloto da Mercedes também estabeleceu outra marca histórica: tornou-se o campeão mundial mais jovem da Fórmula 1, superando o recorde que pertencia a Sebastian Vettel. Hamilton, por sua vez, tinha 23 anos e 300 dias quando conquistou seu primeiro campeonato, em 2008.

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E tem ainda mais uma curiosidade. Em 2013, o britânico assumiu a vaga de Michael Schumacher, que havia encerrado sua carreira na categoria. Mais de uma década depois, foi a vez de Antonelli herdar o assento de Hamilton, que deixou a equipe rumo à Ferrari. Agora, o italiano já começa a escrever sua história na escuderia com o mesmo destino de seu antecessor: o título mundial.