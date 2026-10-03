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CazéTV transmite volta de Rafael Nadal às quadras; veja quando

Lendas do tênis se enfrentam em evento que marca a abertura do Rafa Nadal Academy Slam

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 07:30
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O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)
O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

Rafael Nadal estará de volta às quadras neste sábado (3). A lenda espanhola participa do Rafa Nadal Academy Slam, evento realizado em comemoração aos 10 anos da Rafa Nadal Academy, em Mallorca, na Espanha. A disputa terá transmissão da CazéTV, a partir das 11h30 (horário de Brasília).

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O evento reúne duas equipes capitaneadas por Nadal e Andy Murray, em um encontro que coloca frente a frente alguns dos principais nomes do tênis das últimas décadas. Além dos dois ex-números 1 do mundo, a programação contará com Richard Gasquet, David Ferrer, Carlos Moyá, Marat Safin, Dominic Thiem e Fabio Fognini.

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Nadal e Murray lideram equipes

O Team Rafa será formado por Rafael Nadal, Carlos Moyá, David Ferrer e Richard Gasquet. Do outro lado, Andy Murray terá a companhia de Dominic Thiem, Marat Safin e Fabio Fognini no Team Murray.

A disputa será realizada em duplas, no formato de super tie-break. Ao todo, serão seis partidas de 10 pontos, com cada vitória valendo um ponto para a equipe. Em caso de empate por 3 a 3, haverá um tie-break decisivo de cinco pontos para definir o vencedor.

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O encontro marca o retorno de Nadal às quadras em um evento especial. O espanhol encerrou a carreira profissional em novembro de 2024, após a participação na Copa Davis, e desde então tem aparecido pontualmente em eventos comemorativos e de exibição.

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Programação do evento

Além do confronto entre as equipes de Nadal e Murray, o Rafa Nadal Academy Slam terá outras atividades ao longo do dia. A programação prevê jogos de exibição e atrações especiais antes do início da disputa principal.

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Confira os horários, no fuso de Brasília:

  • 14h30 — Abertura dos portões
  • 16h — Jogos de exibição e atrações especiais
  • 16h30 — Início do Rafa Nadal Academy Slam
  • 19h30 — Festa de encerramento

Onde assistir a Nadal x Murray?

O duelo entre Rafael Nadal e Andy Murray será transmitido pela CazéTV neste sábado (3). A transmissão faz parte do projeto CazéTV Tênis, voltado à cobertura e à divulgação da modalidade.

O encontro também reúne nomes que marcaram diferentes gerações do esporte. Nadal, Murray, Gasquet, Ferrer, Moyá, Safin, Thiem e Fognini foram protagonistas de grandes momentos do circuito mundial e agora voltam a se encontrar em uma celebração especial do tênis.

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