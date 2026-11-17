Bruce Buffer quase deixou de lado a tradicional postura de locutor para responder a uma provocação dentro do octógono. Antes mesmo de Josh Hokit subir ao cage no UFC 334, o veterano já imaginava que seria alvo de um gesto obsceno durante a apresentação do peso-pesado. A previsão se confirmou no último sábado (14), mas o desfecho foi diferente do que Buffer havia planejado: em vez de reagir com um tapa, ele apenas sorriu.

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O episódio foi assunto no podcast "Anik Bros", no qual o locutor revelou que chegou a compartilhar sua intenção com Jon Anik e Daniel Cormier. A ideia era afastar com um tapa a mão de Hokit caso o lutador apontasse o dedo médio em sua direção. Os dois comentaristas, entretanto, tentaram fazê-lo mudar de ideia antes da apresentação.

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— Eu disse: "Jon (Anik), te garanto que, quando eu o anunciar, ele vai apontar o dedo na minha cara e vou dar um tapa na cara dele". Você e o Daniel Cormier disseram: "Não faça isso", e eu disse: "OK, DC, tudo bem". Vai ser ótimo na TV, não importa o que aconteça. Ainda bem que não fiz isso. Ele teve o momento dele, apontou o dedo para o meu rosto. Eu apenas sorri de volta para ele — contou.

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Por que Josh Hokit provocou Bruce Buffer?

A relação entre os dois já tinha um pequeno atrito antes do encontro. Segundo Buffer, o peso-pesado ficou incomodado com uma observação feita anteriormente pelo locutor, que deixou claro que não concordava com o estilo de Josh fora do octógono. O veterano, porém, não quis prolongar a discussão e explicou que não pretende adotar comportamentos que possam servir de mau exemplo para o público que acompanha os eventos.

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— Hokit apareceu e fez o comentário dele porque ficou todo irritadinho com uma observação pequena que eu fiz. Há crianças assistindo, e é assim que eu sou. Podem me chamar de antiquado — afirmou.

Aos olhos de Buffer, a apresentação dos atletas também envolve responsabilidade com quem acompanha o UFC. Por isso, mesmo depois de receber o dedo médio de Hokit a poucos centímetros do rosto, preferiu não entrar na provocação. O plano do tapa ficou, então, apenas na conversa com Anik e Cormier.

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Josh Hokit deixa o octógono após derrota no UFC 334 (Foto: Caleb Bowlin/Getty Images/AFP)

E, no fim, quem realmente levou a pior foi Josh Hokit. O lutador norte-americano foi derrotado pelo francês Ciryl Gane por decisão unânime, anunciada pelo lendário locutor para milhares de fãs no Madison Square Garden, em Nova York (EUA). Com o resultado definido, o cinturão linear dos pesos-pesados (até 120,2 kg) permaneceu na França.