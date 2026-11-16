Bortoleto se mantém positivo para GP de Las Vegas na F1: 'Bem diferente'
Brasileiro ficou fora da zona de pontuação em São Paulo, mas projeta volta por cima
Depois de um fim de semana frustrante diante da torcida brasileira, Gabriel Bortoleto já mira a próxima oportunidade de recuperação na Fórmula 1. O piloto da Audi desembarca em Las Vegas para a 22ª etapa da temporada de 2026, com a expectativa de aproveitar o desempenho competitivo que a equipe apresentou em diferentes momentos do campeonato e voltar à zona de pontuação.
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Em Interlagos, no último domingo (8), o brasileiro terminou apenas na 16ª colocação. O resultado ficou abaixo das expectativas para a corrida em casa, especialmente depois de uma temporada em que a Audi conseguiu demonstrar condições de brigar por pontos. Agora, restam três provas no calendário, e o objetivo é transformar o potencial do carro em resultados mais expressivos.
Apesar do momento, Bortoleto demonstrou entusiasmo com o desafio nos Estados Unidos. Além da oportunidade de deixar para trás o resultado no Brasil, o circuito de rua de Las Vegas oferece uma experiência bastante diferente das demais etapas do calendário.
— Las Vegas é bem diferente de um fim de semana de corrida normal, o que a torna particularmente interessante. Correr à noite, com a cidade inteira iluminada ao nosso redor, e passar por alguns de seus pontos turísticos famosos é uma experiência bastante única.
O brasileiro também ressaltou a importância de manter a confiança no trabalho desenvolvido pela equipe. Mesmo sem o resultado esperado na última etapa, a expectativa é aproveitar os aspectos positivos apresentados pela Audi ao longo do ano.
— A última etapa, no Brasil, não saiu como eu queria, então estou ansioso para dar a volta por cima e aproveitar os pontos positivos que a equipe vem mostrando. Demonstramos ao longo da temporada que podemos ser competitivos e brigar por pontos. Todos na equipe têm trabalhado duro e, restando apenas três corridas, ainda há muita motivação para continuar forçando o ritmo. Espero que possamos fazer um fim de semana forte aqui em Vegas e começar bem essa reta final de três provas.
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Bortoleto busca resultado melhor que em 2025
A etapa de Las Vegas também traz uma oportunidade de melhorar o retrospecto do brasileiro no circuito americano. Em sua primeira participação na prova, em 2025, Bortoleto não conseguiu completar a corrida. Depois de largar em 18º, o piloto se envolveu em um incidente e abandonou após apenas duas voltas.
Agora, em sua segunda temporada na categoria e ao lado da Audi, Gabriel Bortoleto tenta terminar o calendário de 2026 em alta. Depois de Las Vegas, a Fórmula 1 ainda terá as etapas do Catar e de Abu Dhabi antes de encerrar o campeonato.
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