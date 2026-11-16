Depois de um fim de semana frustrante diante da torcida brasileira, Gabriel Bortoleto já mira a próxima oportunidade de recuperação na Fórmula 1. O piloto da Audi desembarca em Las Vegas para a 22ª etapa da temporada de 2026, com a expectativa de aproveitar o desempenho competitivo que a equipe apresentou em diferentes momentos do campeonato e voltar à zona de pontuação.

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Em Interlagos, no último domingo (8), o brasileiro terminou apenas na 16ª colocação. O resultado ficou abaixo das expectativas para a corrida em casa, especialmente depois de uma temporada em que a Audi conseguiu demonstrar condições de brigar por pontos. Agora, restam três provas no calendário, e o objetivo é transformar o potencial do carro em resultados mais expressivos.

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Apesar do momento, Bortoleto demonstrou entusiasmo com o desafio nos Estados Unidos. Além da oportunidade de deixar para trás o resultado no Brasil, o circuito de rua de Las Vegas oferece uma experiência bastante diferente das demais etapas do calendário.

— Las Vegas é bem diferente de um fim de semana de corrida normal, o que a torna particularmente interessante. Correr à noite, com a cidade inteira iluminada ao nosso redor, e passar por alguns de seus pontos turísticos famosos é uma experiência bastante única.

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O brasileiro também ressaltou a importância de manter a confiança no trabalho desenvolvido pela equipe. Mesmo sem o resultado esperado na última etapa, a expectativa é aproveitar os aspectos positivos apresentados pela Audi ao longo do ano.

— A última etapa, no Brasil, não saiu como eu queria, então estou ansioso para dar a volta por cima e aproveitar os pontos positivos que a equipe vem mostrando. Demonstramos ao longo da temporada que podemos ser competitivos e brigar por pontos. Todos na equipe têm trabalhado duro e, restando apenas três corridas, ainda há muita motivação para continuar forçando o ritmo. Espero que possamos fazer um fim de semana forte aqui em Vegas e começar bem essa reta final de três provas.

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Bortoleto busca resultado melhor que em 2025

A etapa de Las Vegas também traz uma oportunidade de melhorar o retrospecto do brasileiro no circuito americano. Em sua primeira participação na prova, em 2025, Bortoleto não conseguiu completar a corrida. Depois de largar em 18º, o piloto se envolveu em um incidente e abandonou após apenas duas voltas.

Agora, em sua segunda temporada na categoria e ao lado da Audi, Gabriel Bortoleto tenta terminar o calendário de 2026 em alta. Depois de Las Vegas, a Fórmula 1 ainda terá as etapas do Catar e de Abu Dhabi antes de encerrar o campeonato.

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