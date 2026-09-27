Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do boxe

Entre socos e esquivas, o boxe já levou o Brasil ao topo do pódio em mais de uma edição de Jogos Olímpicos e promete ainda mais emoção para Los Angeles 2028. Para se preparar para a disputa, o Lance! te atualiza sobre a corrida olímpica da modalidade: atletas classificados, formato, calendário e mais!

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✅ Quem está classificado?

Os Estados Unidos, país-sede, já têm vagas garantidas no boxe para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A definição dos atletas que ocuparão essas vagas, porém, ainda não foi anunciada. As demais classificações serão distribuídas ao longo do processo classificatório, que começa em 2027.

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⚔️ Formato de disputa

O boxe terá 248 vagas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, sendo 124 para homens e 124 para mulheres. A competição contará com 14 categorias de peso, sete masculinas e sete femininas. Cada país poderá classificar no máximo sete atletas de cada gênero, sendo um por categoria.

A classificação será dividida em quatro etapas. A primeira será o Campeonato Mundial, em Astana, no Cazaquistão – marcado para abril de 2027 –, que distribuirá 44 vagas, sendo 22 no masculino e 22 no feminino. Depois, os cinco Torneios Continentais de Qualificação, realizados na África, Ásia, Europa, Oceania e Pan-América, distribuirão outras 112 vagas, sendo 56 para cada gênero.

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A terceira etapa, então, será o primeiro Torneio Mundial de Qualificação, responsável por 46 vagas, sendo 22 para mulheres e 24 para homens. Por fim, o segundo Torneio Mundial de Qualificação distribuirá entre 30 e 38 vagas, número que dependerá das categorias escolhidas pelos Estados Unidos para utilizar as vagas destinadas ao país-sede.

Em todas as etapas, a classificação é feita por categoria de peso, e um país que já tenha conquistado uma vaga em determinado peso não poderá tentar uma nova classificação naquela mesma categoria nas fases seguintes. Há uma exceção nos torneios continentais que fazem parte de Jogos multiesportivos: o país pode enviar outro atleta, mas ele não poderá conquistar uma segunda vaga para o Comitê Olímpico Nacional.

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Os Estados Unidos terão no mínimo seis vagas como país-sede, sendo três no masculino e três no feminino. Esse número pode ser aumentado caso os americanos conquistem vagas pelo processo regular. O boxe ainda terá oito vagas de universalidade, quatro para cada gênero.

⚠️ Situação do Brasil na disputa

O Brasil não tem vaga assegurada nos Jogos Olímpicos até o momento.

🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

O boxe é uma das modalidades que mais colocou o Brasil no pódio olímpico. Ao todo, o país soma nove medalhas, sendo dois ouros, duas pratas e cinco bronzes. A primeira conquista veio em 1968, nos Jogos da Cidade do México, quando Servílio de Oliveira levou o bronze na categoria peso-mosca.

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Depois disso, o Brasil passou 44 anos sem conquistar uma nova medalha no boxe. O jejum terminou em Londres 2012, em uma campanha histórica com três pódios. Adriana Araújo ficou com o bronze e se tornou a primeira brasileira medalhista olímpica da modalidade, enquanto os irmãos Falcão também subiram ao pódio: Esquiva conquistou a prata e Yamaguchi, o bronze.

O primeiro ouro brasileiro veio quatro anos depois, no Rio 2016. Robson Conceição derrotou o francês Sofiane Oumiha na final da categoria leve e entrou para a história como o primeiro campeão olímpico do país no boxe. Em Tóquio 2020, o Brasil teve sua melhor campanha na modalidade, com o ouro de Hebert Conceição, a prata de Beatriz Ferreira e o bronze de Abner Teixeira.

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Já em Paris 2024, Beatriz Ferreira voltou ao pódio e conquistou o bronze, tornando-se a maior medalhista olímpica do boxe brasileiro, com duas medalhas em sua trajetória. A conquista foi a única do país na modalidade naquela edição dos Jogos.

🗓️ Calendário em Los Angeles

A disputa do boxe acontece entre 15 e 30 de julho de 2028, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A fase preliminar será realizada entre 15 e 23 de julho, enquanto a fase final acontece de 27 a 30 de julho, quando serão definidos os medalhistas da modalidade.

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📍 Local de disputa

O boxe será disputado em dois lugares diferentes. Durante a fase preliminar, o Teatro Peacock, localizado no Downtown Los Angeles (DTLA). Já a fase final será na DTLA Arena, mais especificamente no Hall 2, da mesma região.