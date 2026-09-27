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Ramon Dino fatura 'bolada' em premiação no Mr. Olympia; veja valores

Brasileiro ficou no terceiro lugar da categoria Classic Physique

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 18:03
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Ramon Dino Olympia 2026
Ramon Dino no Mr. Olympia 2026 (Foto: Reprodução/ Olympia TV)

O Mr. Olympia 2026 terminou com um resultado frustrante para Ramon Dino. Na categoria Classic Physique, o brasileiro caiu no fim das prévias e ficou com o terceiro lugar. O campeão foi Niall Darwen, e Mike Sommerfeld ficou com a segunda posição. A campanha rendeu a Ramon Dino US$ 20 mil (R$ 103,7 mil).

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Com a premiação, o brasileiro acumula mais de R$ 900 mil conquistados em prêmios ao longo de seis participações no Mr. Olympia. Niall Darwen, campeão, levou US$ 100 mil (R$ 518,8 mil), e Mike Sommerfeld faturou US$ 40 mil (R$ 207,5 mil).

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No total, a competição coroou 12 campeões e distribuiu cerca de 1,9 milhão de dólares em premiação (aproximadamente R$ 10,2 milhões).

➡️ Ramon Dino se pronuncia após 3º lugar no Mr. Olympia 2026

Confira as premiações do Mr. Olympia

Open

    1.
  1. Nick Walker (EUA) - US$ 600 mil (R$ 3,1 milhões)
    2. 2.
  2. Samson Dauda (GBR) - US$ 200 mil (R$ 1,03 milhão)
    3. 3.
  3. Derek Lunsford (EUA) - US$ 100 mil (R$ 518,8 mil)

Classic Physique

    1.
  1. Niall Darwen (GBR) - US$ 100 mil (R$ 518,8 mil)
    2. 2.
  2. Mike Sommerfeld (ALE) - US$ 40 mil (R$ 207,5 mil)
    3. 3.
  3. Ramon Dino (BRA) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil)
Ramon Dino no backstage
Ramon Dino no backstage do Mr. Olympia 2026 (Foto: Divulgação Olympia)

212

    1.
  1. Keone Pearson (EUA) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil)
    2. 2.
  2. Lucas Garcia (BRA) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil)
    3. 3.
  3. Shaun Clarida (EUA) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)

Men's Physique

    1.
  1. Ryan Terry (GBR) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil)
    2. 2.
  2. Ali Bilal (AFG) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil)
    3. 3.
  3. Kyron Holden (EUA) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)

Wheelchair

    1.
  1. Blake Colleton (AUS) - US$ 10 mil (R$ 51,8 mil)
    2. 2.
  2. James Berger (EUA) - US$ 3,5 mil (R$ 18,1 mil)
    3. 3.
  3. Ephraim Gudgeon (NZL) - US$ 2 mil (R$ 10,2 mil)

Wellness

    1.
  1. Eduarda Bezerra (BRA) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil)
    2. 2.
  2. Isa Nunes (BRA) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil)
    3. 3.
  3. Elisa Alcantara (DOM) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)

Women's Physique

    1.
  1. Natalia Abraham Coelho (BRA) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil)
    2. 2.
  2. Zama Benta (BRA) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil)
    3. 3.
  3. Sarah Villegas (EUA) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)

Women's Bodybuilding

    1.
  1. Andrea Shaw (EUA) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil)
    2. 2.
  2. Ashley Lynnette Jones (EUA) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil)
    3. 3.
  3. Leyvina Barros (BRA) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)

Fit Model

    1.
  1. Shealynn Burnett (EUA)
    2. 2.
  2. Gabriela Queiroz (BRA)
    3. 3.
  3. Jane Jones (EUA)

Bikini

    1.
  1. Jasmine Gonzalez (EUA) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil)
    2. 2.
  2. Maureen Blanquisco (PHI) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil)
    3. 3.
  3. Aimee Delgado (EUA) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)

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