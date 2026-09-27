O Mr. Olympia 2026 terminou com um resultado frustrante para Ramon Dino. Na categoria Classic Physique, o brasileiro caiu no fim das prévias e ficou com o terceiro lugar. O campeão foi Niall Darwen, e Mike Sommerfeld ficou com a segunda posição. A campanha rendeu a Ramon Dino US$ 20 mil (R$ 103,7 mil).

Com a premiação, o brasileiro acumula mais de R$ 900 mil conquistados em prêmios ao longo de seis participações no Mr. Olympia. Niall Darwen, campeão, levou US$ 100 mil (R$ 518,8 mil), e Mike Sommerfeld faturou US$ 40 mil (R$ 207,5 mil).

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No total, a competição coroou 12 campeões e distribuiu cerca de 1,9 milhão de dólares em premiação (aproximadamente R$ 10,2 milhões).

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Confira as premiações do Mr. Olympia

Open

1 . Nick Walker (EUA) - US$ 600 mil (R$ 3,1 milhões) 2 . Samson Dauda (GBR) - US$ 200 mil (R$ 1,03 milhão) 3 . Derek Lunsford (EUA) - US$ 100 mil (R$ 518,8 mil)

Classic Physique

1 . Niall Darwen (GBR) - US$ 100 mil (R$ 518,8 mil) 2 . Mike Sommerfeld (ALE) - US$ 40 mil (R$ 207,5 mil) 3 . Ramon Dino (BRA) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil)

Ramon Dino no backstage do Mr. Olympia 2026 (Foto: Divulgação Olympia)

212

1 . Keone Pearson (EUA) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil) 2 . Lucas Garcia (BRA) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil) 3 . Shaun Clarida (EUA) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)

Men's Physique

1 . Ryan Terry (GBR) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil) 2 . Ali Bilal (AFG) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil) 3 . Kyron Holden (EUA) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)

Wheelchair

1 . Blake Colleton (AUS) - US$ 10 mil (R$ 51,8 mil) 2 . James Berger (EUA) - US$ 3,5 mil (R$ 18,1 mil) 3 . Ephraim Gudgeon (NZL) - US$ 2 mil (R$ 10,2 mil)

Wellness

1 . Eduarda Bezerra (BRA) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil) 2 . Isa Nunes (BRA) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil) 3 . Elisa Alcantara (DOM) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)

Women's Physique

1 . Natalia Abraham Coelho (BRA) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil) 2 . Zama Benta (BRA) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil) 3 . Sarah Villegas (EUA) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)

Women's Bodybuilding

1 . Andrea Shaw (EUA) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil) 2 . Ashley Lynnette Jones (EUA) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil) 3 . Leyvina Barros (BRA) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)

Fit Model

1 . Shealynn Burnett (EUA) 2 . Gabriela Queiroz (BRA) 3 . Jane Jones (EUA)

Bikini

1 . Jasmine Gonzalez (EUA) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil) 2 . Maureen Blanquisco (PHI) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil) 3 . Aimee Delgado (EUA) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)

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