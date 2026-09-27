Ramon Dino fatura 'bolada' em premiação no Mr. Olympia; veja valores
Brasileiro ficou no terceiro lugar da categoria Classic Physique
O Mr. Olympia 2026 terminou com um resultado frustrante para Ramon Dino. Na categoria Classic Physique, o brasileiro caiu no fim das prévias e ficou com o terceiro lugar. O campeão foi Niall Darwen, e Mike Sommerfeld ficou com a segunda posição. A campanha rendeu a Ramon Dino US$ 20 mil (R$ 103,7 mil).
Com a premiação, o brasileiro acumula mais de R$ 900 mil conquistados em prêmios ao longo de seis participações no Mr. Olympia. Niall Darwen, campeão, levou US$ 100 mil (R$ 518,8 mil), e Mike Sommerfeld faturou US$ 40 mil (R$ 207,5 mil).
No total, a competição coroou 12 campeões e distribuiu cerca de 1,9 milhão de dólares em premiação (aproximadamente R$ 10,2 milhões).
➡️ Ramon Dino se pronuncia após 3º lugar no Mr. Olympia 2026
Confira as premiações do Mr. Olympia
Open
- Nick Walker (EUA) - US$ 600 mil (R$ 3,1 milhões)
- Samson Dauda (GBR) - US$ 200 mil (R$ 1,03 milhão)
- Derek Lunsford (EUA) - US$ 100 mil (R$ 518,8 mil)
Classic Physique
- Niall Darwen (GBR) - US$ 100 mil (R$ 518,8 mil)
- Mike Sommerfeld (ALE) - US$ 40 mil (R$ 207,5 mil)
- Ramon Dino (BRA) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil)
212
- Keone Pearson (EUA) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil)
- Lucas Garcia (BRA) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil)
- Shaun Clarida (EUA) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)
Men's Physique
- Ryan Terry (GBR) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil)
- Ali Bilal (AFG) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil)
- Kyron Holden (EUA) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)
Wheelchair
- Blake Colleton (AUS) - US$ 10 mil (R$ 51,8 mil)
- James Berger (EUA) - US$ 3,5 mil (R$ 18,1 mil)
- Ephraim Gudgeon (NZL) - US$ 2 mil (R$ 10,2 mil)
Wellness
- Eduarda Bezerra (BRA) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil)
- Isa Nunes (BRA) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil)
- Elisa Alcantara (DOM) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)
Women's Physique
- Natalia Abraham Coelho (BRA) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil)
- Zama Benta (BRA) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil)
- Sarah Villegas (EUA) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)
Women's Bodybuilding
- Andrea Shaw (EUA) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil)
- Ashley Lynnette Jones (EUA) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil)
- Leyvina Barros (BRA) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)
Fit Model
- Shealynn Burnett (EUA)
- Gabriela Queiroz (BRA)
- Jane Jones (EUA)
Bikini
- Jasmine Gonzalez (EUA) - US$ 50 mil (R$ 259,4 mil)
- Maureen Blanquisco (PHI) - US$ 20 mil (R$ 103,7 mil)
- Aimee Delgado (EUA) - US$ 12 mil (R$ 62,2 mil)
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre
Vôlei
Gabi Guimarães é vice no primeiro torneio com Conegliano após SeleçãoHá 33 minutos
Tênis
Tênis: Zverev vence, e Time Europa é campeão da Laver CupHá 1 hora
Fora de Campo
Estrangeiros criticam gramado do Maracanã antes da NFL Rio: 'Não deveriam'Há 1 hora
NBA
LeBron James revela motivo de ida ao 76ers: 'Ajudar Embiid'Há 2 horas
NBA
NBA: Ex-Warriors é trocado pela segunda vez em uma semanaHá 3 horas
Tênis
Síndrome no joelho ameaça ano de Sinner após novos exames, diz jornalistaHá 6 horas
Mais LANCE!