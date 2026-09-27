O beisebol tem um significado especial para os Jogos Olímpicos e prometem ser grandes atrações em Los Angeles 2028. Após ficarem fora do programa em Paris 2024, as modalidades retornam aos Jogos em solo norte-americano, com o beisebol no masculino e o softbol no feminino. O Brasil busca uma vaga inédita na competição, e o Lance! te atualiza sobre a situação de momento da corrida olímpica do beisebol: seleções classificadas, formato e local de disputa, programação e mais!

✅ Quem está classificado?

Como país-sede dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, os Estados Unidos já estão garantidos em ambos os torneios (beisebol masculino e softbol feminino). A vaga assegura aos donos da casa a chance de buscar o ouro diante de sua torcida.

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No masculino, Venezuela e República Dominicana também conquistaram a vaga olímpica em março deste ano, devido ao rendimento das seleções no World Baseball Classic. A Venezuela se sagrou campeã, enquanto a República Dominicana foi eliminada pelos EUA na semifinal. O torneio, contudo, dava vaga às duas melhores equipes das Américas, excluindo os norte-americanos, já classificados.

An incredible baseball tournament was capped off with hosts #JPN winning the gold medal!



What a moment! 🥇#StrongerTogether | @wbsc pic.twitter.com/LlkT2LJlCN — The Olympic Games™ (@Olympics) August 28, 2021

⚔️ Formato de disputa

Os torneios olímpicos de beisebol e softbol em Los Angeles 2028 serão disputados em formato enxuto, contando com apenas seis seleções masculinas (elencos de 24 atletas) e seis femininas no softbol (elencos de 15 atletas). Os Estados Unidos garantem uma vaga automática como país-sede em cada chave, restando cinco vagas em disputa por gênero sob a organização da Confederação Mundial de Beisebol e Softbol (WBSC).

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No beisebol masculino, duas vagas das Américas foram concedidas através do World Baseball Classic 2026 (Venezuela e República Dominicana), enquanto o WBSC Premier12 de 2027 distribuirá mais duas vagas olímpicas diretas (uma para a Ásia e outra para a Europa/Oceania). A quinta e última vaga do beisebol será definida no Evento de Qualificação Final, que reservou suas seis vagas para os melhores colocados ainda não classificados dos torneios continentais de Ásia, Europa, África e Oceania, zerando as chances para qualquer outro país das Américas.

Já no softbol feminino, as cinco vagas restantes após a confirmação do país-sede serão definidas por meio da Copa do Mundo de Softbol Feminino de 2027 (uma vaga), além de três vagas distribuídas em torneios qualificatórios continentais (Américas, Europa/África e Ásia/Oceania). A última vaga do softbol será decidida no no Evento de Qualificação Final, que juntará as seis seleções vices/terceiras colocadas dos torneios continentais.

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Dessa forma, cada chave olímpica completa seu painel com seis nações: os Estados Unidos como país-sede, as classificadas via mundiais e continentais, e os campeões dos torneios finais de qualificação. No masculino, metade das seleções já estão definidas, enquanto o feminino permanece com cinco vagas restantes.

⚠️ Situação do Brasil na disputa

O Brasil buscava uma classificação inédita para os Jogos Olímpicos tanto no beisebol masculino quanto no softbol feminino. No masculino, contudo, a Seleção Brasileira de beisebol não tem mais chances de garantir a classificação.

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Com apenas seis vagas totais, as duas reservadas para as Américas foram preenchidas por Venezuela e República Dominicana no World Baseball Classic 2026. Apesar disso, o Brasil vem demonstrando grande evolução internacional, impulsionada pela inédita medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.

No feminino, a Seleção Brasileira de softbol ainda busca furar a bolha continental. A principal rota das brasileiras passa pelo campeonato continental das Américas em 2027, em que precisará vencer a disputa regional ou garantir lugar na repescagem mundial para tentar a vaga no Evento de Qualificação Final. Uma outra via, mas um pouco mais difícil, é vencer a Copa do Mundo de Softbol Feminino de 2027.

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🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

O Brasil nunca disputou os torneios de beisebol ou softbol nos Jogos Olímpicos. O beisebol esteve no programa oficial em Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008 e Tóquio 2020. O softbol feminino integrou o programa de Atlanta 1996 a Pequim 2008, retornando também em Tóquio 2020.

Apesar da ausência olímpica, o país inicia certa tradição nas modalidades e registrou momentos marcantes em competições continentais, como o histórico vice-campeonato no Pan-Americano do beisebol masculino em 2023, quando superou potências como Cuba, Colômbia e Venezuela na trajetória rumo à decisão.

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📅 Calendário em Los Angeles

As duas modalidades serão disputadas ao longo do período dos Jogos em Los Angeles. O torneio de beisebol masculino tem início previsto para o dia 13 de julho de 2028, com a fase de grupos e os jogos eliminatórios se estendendo até a grande final no dia 19 de julho.

Já o torneio de softbol feminino começa no dia 23 de julho com a fase preliminar, seguindo com o mata-mata até a disputa pelas medalhas de bronze e ouro, que encerram a modalidade no dia 29 de julho. O calendário completo das duas modalidades em Los Angeles 2028 vai de 13 a 29 de julho.

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📍 Local de disputa

Os jogos de beisebol masculino serão realizados no emblemático Dodger Stadium, localizado no Chavez Ravine, em Los Angeles. Inaugurado em 1962, o lendário estádio é a casa do Los Angeles Dodgers na Major League Baseball (MLB) e possui capacidade para mais de 56 mil torcedores. Já o torneio de softbol feminino será disputado no Devon Park (USA Softball Hall of Fame Complex), em Oklahoma City, estrutura considerada a capital mundial do softbol.

Dodgers Stadium, local em que serão realizados os jogos de beisebol nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 (Foto: Reprodução / Los Angeles Dodgers)

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