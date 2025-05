Bia Haddad celebra aniversário com vitória em Roland Garros

Beatriz Haddad Maia e a alemã Laura Siegemund classificaram-se para as oitavas de final da chave de duplas de Roland Garros. A dupla derrotou as japonesas Shuko Aoyama e Moyuka Uchijima por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, nesta sexta-feira (30). A vitória coincidiu com o aniversário de 29 anos da tenista brasileira.

Esta é a primeira vez que Bia Haddad chega às oitavas de final na categoria de duplas no torneio francês, segundo Grand Slam da temporada 2025. Nas edições anteriores, seu melhor desempenho havia sido alcançar a segunda rodada, tanto em 2022 quanto em 2023. Naquele ano, Bia chegou à semifinal na chave de simples do torneio.

Próximos compromissos da dupla de Bia Haddad

A parceria Brasil-Alemanha aguarda agora suas próximas adversárias, que sairão do confronto entre as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, cabeças de chave número 2, e a dupla formada pela neozelandesa Lulu Sun e a chinesa Yuan Yue.

Bia Haddad e Laura Siegemund ocupam atualmente a oitava posição no ranking de duplas da temporada 2025. Esta colocação as mantém na disputa por uma vaga no Finals, torneio que encerra o circuito em novembro e reúne as oito melhores duplas do mundo. A data da partida das oitavas de final ainda não foi definida pela organização do torneio.