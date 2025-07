Jokic recebe presente inusitado em tour na China; veja vídeo

Durante uma turnê de sua patrocinadora na China, o astro da NBA Nikola Jokic foi homenageado de forma inusitada por sua nova patrocinadora, a marca 361°. O pivô sérvio, conhecido por sua paixão por cavalos, recebeu de presente uma escultura de uma cabeça de equino, confeccionada com peças de seu modelo de tênis.

A visita de Jokic ao país asiático faz parte de uma série de ações de marketing para promover sua recém-lançada linha de produtos com a 361°. A marca chinesa, que busca expandir sua presença no basquete global, assinou recentemente um contrato de patrocínio com o jogador do Denver Nuggets, um dos atletas de maior destaque na liga atualmente.

O presente, que une a carreira no basquete ao principal hobby do atleta, as corridas de trote, foi recebido com visível entusiasmo. Imagens do momento foram amplamente divulgadas nas redes sociais, gerando reações positivas pela criatividade da homenagem.

A associação entre Jokic e a 361° é vista como um movimento estratégico para ambas as partes. A parceria combina o apelo global de um dos maiores jogadores da atualidade com o crescente e fervoroso mercado consumidor chinês, que tem o basquete como um de seus esportes mais populares. A turnê do astro, que passa por diversas cidades, é um passo fundamental nessa estratégia de expansão.

Jokic deixa a Nike para assinar com a 361°

Um dos principais jogadores da NBA, Nikola Jokic assinou com a fornecedora de material esportivo no final de 2023. O atleta rompeu o contrato com a Nike e fechou acordo de patrocínio com a marca chinesa 361 Degrees.

Nikola Jokic e Jayson Tatum em quadra durante jogo entre Denver Nuggets -e Boston Celtics pela pré-temporada da NBA (Foto: Brian Babineau / AFP)

Ele se tornou embaixador global da empresa, que pretende se expandir em outros mercados nos próximos anos. Diferentemente do que acontecia com a Nike, Jokic tem uma linha de calçados personalizados.

Além do sérvio , a 361 Degrees tem em seu portfólio outros nomes da NBA, como Kentavious Caldwell-Pope e Aaron Gordon (Denver Nuggers), e Spencer Dinwiddie (Charlotte Hornets).