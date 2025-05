Depois das derrotas de Thiago Monteiro, no domingo, e de Bia Haddad, nesta terça-feira, João Fonseca, aos 18 anos, é a esperança do Brasil nas simples em Roland Garros. O número 1 do país e 65º do mundo tem uma missão difícil, em sua estreia no Grand Slam francês: o polonês Hubert Hurkacz, de 28 anos e 28º do mundo, que, no sábado, foi vice-campeão do ATP 250 de Genebra, na Suíça, quando acabou derrotado pelo sérvio Novak Djokovic. O Grand Slam francês é transmitido pela ESPN no Brasil e pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+.



A principal arma de Hurkacz é o potente saque. Tanto que, até domingo (25), na última atualização da lista, o polonês era o quarto com mais aces na temporada: 265, em 24 partidas.



Caso surpreenda um dos semifinalistas de Wimbledon de 2021, a maior proeza do polonês em Grand Slams até hoje, João Fonseca vai celebrar a terceira vitória contra um top 30 na temporada. Em janeiro, em sua estreia em Grand Slams, o carioca desbancou o russo Andrey Rublev (9º), na rodada inaugural do Aberto da Austrália, em seu maior triunfo na carreira até hoje. Dois meses depois, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, o tenista carioca superou o francês Ugo Humbert (20º).



A última vitória do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá, foi no dia 24 de abril, contra o Elmer Moller (114º do mundo), na estreia do Masters 1000 de Madri (vídeo abaixo). Desde então, foram três derrotas seguidas: para o americano Tommy Paul, na segunda rodada do torneio espanhol; para o holandês Jesper De Jong, na estreia no Challenger de Estoril; e diante do húngaro Fabian Marozsan, na primeira rodada do Masters 1000 de Roma.





Roland Garros é apenas o segundo Grand Slam do carioca, de 18 anos, como profissional. Em janeiro, em Melbourne, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira furou o qualifying do Aberto da Austrália e, na primeira rodada, conquistou sua maior vitória até hoje na carreira, desbancando o russo Andrey Rublev, então 9º do mundo . Na rodada seguinte, o brasileiro perdeu para o italiano Lorenzo Sonego.

Djokovic venceu rival de João Fonseca



Algoz de Hurkacz no sábado, Djokovic largou bem em Roland Garros. Nesta terça-feira, o tricampeão passou sem dificuldades pelo americano Mackenzie McDonald (98º), por triplo 6/3. Foi a vigésima estreia vitoriosa, em 20 participações, do número 6 do mundo no torneio francês, onde foi campeão em 2016, 2021 e 2023.



- Tento curtir cada momento nesta tão especial e linda quadra. Me sinto bem, obviamente, ainda mais porque aqui tenho as lembranças da última edição olímpica, ano passado, a última vez que joguei nesta quadra - disse o ex-líder do ranking, que completou 38 anos na última quinta-feira. Em agosto do ano passado, o sérvio conquistou, na mesma quadra Philippe Chatrier, o título que lhe faltava: o ouro nas Olimpíadas.

O próximo rival do sérvio será um anfitrião: o qualifier Clement Tabur (280º) ou o Corentin Moutet (73º).

Confirmando o enorme favoritismo, Djokovic poderá duelar, na terceira rodada, com o canadense Denis Shapovalov (27º cabeça de chave), que vai medir forças com o austríaco Filip Misolic (153º).

Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros

2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz

O sérvio Novak Djokovic na vitória sobre o americano Mackenzie Mcdonald em Roland Garros (Foto: Franck FIFE / AFP)