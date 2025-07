NFL negocia comercial no intervalo do Super Bowl 2026 por valor milionário

A NBCUniversal, responsável pela transmissão da NFL nos Estados Unidos, está negociando cotas comerciais que chegam a US$ 8 milhões por 30 segundos de exibição. A informação foi divulgada pelo site especializado Adweek.

No início das negociações, as inserções eram oferecidas por aproximadamente US$ 7 milhões, mas a procura superou as expectativas e esgotou rapidamente os espaços disponíveis. Com isso, a emissora passou a priorizar anunciantes dispostos a investir não apenas no jogo, mas também em outras grandes transmissões de seu portfólio, como as Olimpíadas de Inverno e a NBA.

Essa política comercial não é inédita. Durante o Super Bowl 59, a Fox adotou estratégia semelhante: iniciou a venda com valores menores e, após a alta demanda, reajustou para US$ 8 milhões, atingindo receita recorde de cerca de US$ 800 milhões em publicidade.

Jogo da NFL no Brasil (Foto: Wagner Meier/Getty Images)

No Brasil, a NFL também segue em alta. Foram divulgados os preços dos ingressos para o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, que marcará a segunda passagem da liga de futebol americano pelo país. As entradas ainda não estão à venda, mas os torcedores já podem conferir os valores, que tiveram um aumento considerável em relação ao ano passado.

A Neo Química Arena recebeu em 2024 o confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, partida que teve o ingresso mais barato comercializado por R$ 570 na inteira e R$ 285 na meia-entrada. Neste ano, o estádio do Corinthians volta a receber a partida da NFL, mas com a entrada mais barata custando R$ 740 inteira e R$ 370 meia, o que representa um aumento de quase 30% de um ano para o outro.

Os ingressos mais caros no ano passado chegaram a R$ 2.520 nos ingressos normais e R$ 1.620 com direito a meia entrada. Para 2025, o valor cobrado é de R$ 3.400 no bilhete normal e R$ 1.700 na meia. Isso significa um aumento de quase 35% em comparação ao jogo do ano passado. Além do valor do ingresso, é cobrada uma taxa de serviço de 10% pelo site.

A NFL divulgou 14 setores diferentes para a comercialização de ingressos para o duelo entre Chargers e Chiefs neste ano, ao contrário do ano passado, quando o estádio foi dividido em 16 setores distintos de ingressos.

A liga divulgou que a primeira etapa de vendas dos ingressos será no dia 9 de junho, segunda-feira, a partir das 12h, exclusivo para clientes XP (clicando aqui). A pré-venda se estende até às 23h59 do dia 11 de junho. Já a comercialização geral dos ingressos ainda não teve data definida pela NFL.