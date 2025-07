Ferrari aprova nova suspensão traseira e prepara estreia no GP da Bélgica

Nesta quinta-feira (17), a Ferrari voltou à pista em Mugello, desta vez com Charles Leclerc e Lewis Hamilton, para testar a nova e tão aguardada suspensão traseira da SF-25. A dupla titular dividiu igualmente os 190 km que ainda restavam do dia de filmagens, já que Antonio Giovinazzi, integrante do programa no Mundial de Endurance (WEC), completou parte dos 200 km permitidos no dia anterior.

continua após a publicidade

➡️Há 10 anos, a F1 perdia Jules Bianchi em acidente que mudou a categoria

De acordo com o "Motorsport Itália", o monegasco assumiu o volante pela manhã e totalizou 19 voltas, enquanto o heptacampeão ficou responsável por repetir a dose no período da tarde. Diretor-técnico de chassi, Loïc Serra também esteve presente para acompanhar o trabalho e avaliar o verdadeiro impacto das atualizações que foram feitas no bólido vermelho.

Suspensão em harmonia com o assoalho

Os dados coletados ainda serão cuidadosamente analisados na fábrica em Maranello, já que as equipes não possuem permissão para concluir a atividade com os mesmos pneus que são fornecidos pela Pirelli nas corridas. Além disso, devido ao limite de quilometragem permitido, tanto Leclerc quanto Hamilton não conseguiram ajustar a configuração aos próprios estilos de pilotagem.

continua após a publicidade

De qualquer maneira, a imprensa italiana trouxe a informação de que a Ferrari foi capaz de realizar uma avaliação mais objetiva, constatando que a nova suspensão traseira trabalhou em ótima harmonia com o assoalho introduzido no GP da Áustria. E embora Leclerc “não tenha encontrado diferenças significativas”, a escuderia aprovou a solução e decidiu levá-la para Spa-Francorchamps, palco do GP da Bélgica do próximo fim de semana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte