Emissora fecha acordo de transmissão de Paralimpíada

A Globo firmou parceria com o Comitê Paralímpico Internacional para transmitir os Jogos Paralímpicos de Inverno de 2026. O acordo foi anunciado nesta quinta-feira (17) e prevê a cobertura completa do evento que acontecerá entre 6 e 15 de março do próximo ano em Milão-Cortina, na Itália.

O Sportv exibirá as principais disputas do evento, que completa 50 anos em 2026. A cobertura incluirá também conteúdos nos canais e plataformas digitais da emissora, apresentando as histórias dos atletas.

— Os Jogos Paralímpicos de Inverno reforçam o compromisso da Globo com a valorização do esporte em todas as suas formas e com a promoção da diversidade e da representatividade. Acreditamos profundamente no poder inspirador das histórias que emergem do esporte paralímpico e temos orgulho de poder levar todas as emoções ao maior número possível de brasileiros. O sportv está, mais uma vez, preparando uma grande cobertura para esta edição dos Jogos — afirmou Eduardo Gabbay, Diretor de Canais Esportivos da emissora, ao "ge".

O acordo não teve valores ou detalhes específicos sobre a transmissão divulgados. A emissora também detém os direitos dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 e dos Jogos Olímpicos de Verão de 2028, que acontecerão em Los Angeles.

Medalhas das Paralimpíadas de Inverno em Milão-Cortina (foto: ANDREA PATTARO / AFP)

Olimpíada e Paralimpíada de Milão-Cortina 2026

A abertura dos Jogos de Inverno acontecerá no dia 6 de fevereiro de 2026, no estádio San Siro. Os Jogos Olímpicos estão marcados para o período de 6 a 22 de fevereiro, enquanto os Jogos Paralímpicos acontecem de 6 a 15 de março de 2026. A cidade de Milão será o palco da cerimônia de abertura e de eventos como hóquei no gelo e patinação artística, enquanto Cortina d’Ampezzo sediará as competições de esqui e outros eventos alpinos.

Os Jogos de Milão-Cortina terão a participação de 3500 atletas de 93 países, com 195 eventos de medalha em 16 modalidades olímpicas e seis paralímpicas. A principal novidade da edição de 2026 será a inclusão do esqui-alpinismo como esporte olímpico oficial, que contará com três eventos: uma corrida de velocidade masculina, uma feminina, e um evento de revezamento misto.